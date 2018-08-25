«Шнуров отшил»: Акиньшина позорно вернулась к брошенному мужу

Нашумевшее известие о разводе актрисы Оксаны Акиньшиной с Арчилом Геловани не помешало супругам отправиться в совместный отпуск в Грецию.

В социальных сетях появились фотографии Акиньшиной с Геловани, сделанные на родине эллинов. Супруги выглядят вполне счастливыми – улыбка не сходит с их лиц, а они совершенно не похожи на людей, готовых расстаться, хотя еще несколько дней назад слухи о разводе пары заполонили весь интернет. Сообщалось, что актриса вернулась к своему экс-любовнику, фронтмену музыкальной группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Судя по новым фото, Акиньшина вернулась к брошенному мужу.

Ранее Шнуров жил с актрисой гражданским браком. Их отношения начались, когда музыканту исполнилось 29, а Акиньшиной всего 15 лет. Девушка училась в школе и слушала критику в свой адрес из-за этой связи. Приятель Шнурова Стас Барецкий уверяет, его друг скоро женится на Акиньшиной. Певец недавно развелся со своей женой Матильдой, о чем радостно сообщил поклонникам в Instagram.

Теперь в интернете поползли новые слухи: Шнуров по каким-то неизвестным никому причинам отшил Акиньшину. Поэтому ей и пришлось позорно бежать «под крыло» супруга, которого она хотела «оставить с рогами».

Домбровский Сергей