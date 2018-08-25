Меньшиков довел до слез беременную Дарью Мельникову

Сейчас актрисе вообще нельзя расстраиваться, но Мельникова не могла сдержать эмоции.

Инцидент зафиксирован на открытии нового сезона в столичном театре имени Ермоловой. На мероприятие пришла вся труппа, Дарья Мельникова в том числе. Беременная актриса уже через пару недель родит второго ребенка.

На 93 открытии Московского театра Олег Меньшиков объявил минуту молчания в честь погибшей коллеги Натальи Кузнецовой. Актриса проработала в театре 30 лет. Мельникова не сдержалась и расплакалась, ее сердце прочувствовало скорбь. Однако через время актриса успокоилась.

Дарья Мельникова увлеченно поведала о бренде подруги Кристине Асмус. Знаменитость выпускает одежду для детей. Актриса отметила, что наряды Асмус не требуют глажки, «папина дочка» сама покупает их для своих детей.

Стоит отметить, что вторая беременность негативно сказывается на внешности Мельниковой. Актриса категорически отказалась от косметики, ее брови и ресницы из-за солнца полностью обесцветились.