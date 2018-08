«Еще не президент, а уже обманывает»: Собчак обвинили в рекламе финансовой пирамиды

Приглашаю всех поучаствовать вместе со мной в проекте eo.trade. Это проект моих друзей, они разрабатывают финансовую экосистему. Она будет состоять из биржи, кошелька, торговой платформы и новостного портала. Купить eo коины можно на сайте eo.trade, а скачать первую версию кошелька на сайте eo.finance ! #яинвестирую #направахрекламы #eotrade #eofinance #eo #expertoption #биткоин #крипто #инвестиции #bitcoin #cryptonews

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Aug 23, 2018 at 11:07pm PDT