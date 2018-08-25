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«Не виноватая я! Он сам пришёл», - попыталась оправдаться «неверная» телеведущая.

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| | «Еще не президент, а уже обманывает»: Собчак обвинили в рекламе финансовой пирамиды

«Еще не президент, а уже обманывает»: Собчак обвинили в рекламе финансовой пирамиды

Сегодня, 13:10

Реклама финансового проекта, связанного с криптовалютами, насторожила пользователей Instagram.

 

Недавно на своей странице в Instagram Ксения Собчак разместила видео, которым прорекламировала проект «своих друзей» по финансовой экосистеме.

Публикация Собчак вызвала бурю гнева среди подписчиков. Телеведущую обвинили в рекламе обычной финансовой пирамиды, «кидающей» людей на деньги. Усугубило ситуацию то, что коммерческий пост подобного характера на странице Ксении появляется не впервые.

Сомнительную финансовую платформу, рекламируемую Собчак, назвали очередным лохотроном и разводом, а её саму - покровительницей мошенников и воров. «Развод с президенством закончился... Начался развод другой», «Еще не президент, а уже обманывает народ», «Это же неуважение к своим подписчикам, рекламировать лохотрон», «Полный бред и развод на деньги. Не ожидал такого от Собчак», «Люди и так нищие, так еще последнее хотят вытянуть из карманов», - возмущаются пользователи. Некоторые отметили, что мимика Собчак в ролике, в частности, отведенные в сторону глаза, говорят о том, что Ксения и сама не верит в сказанное.

Отдельной темой для дискуссии стал макияж ведущей. «Кто делал мэйк? Ручки из жопки», «Лучше бы бровки красивые сделала себе», «Ксения, кто вас так накрасил?», - пишут фанаты, шокированные внешним видом Ксении.

Финансовая пирамида, рекламируемая Собчак, оказалась только «цветочками» по сравнению с недавней интимной провокацией, за которую телеведущую перестали уважать даже самые преданные последователи. Экс-звезда "Дома-2" и кандидат в президенты России предстала перед подписчиками в обнаженном виде, прикрыв интимное место книгой о Гитлере. Пользователи отметили, пошлое поведение Собчак никак не сочетается с её политической деятельностью и планами. «Потенциальный голожопый президент! Превратила бы всю Россию в проститутскую страну», - возмущаются фолловеры.


Мирослава Донцова
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