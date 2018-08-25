«Президент говорит»: Беркова окрестила Бузову, Собчак и Бородину проститутками

Порноактрису и бывшую участницу шоу «Дом-2» возмутила продажность многих представителей российского шоу-бизнеса, о чем она объявила публично в свойственной ей скандальной манере.

Елена Беркова разместила в своем аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором сообщила о «случайном», но довольно выгодном совпадении. Как оказалось, Ксения Собчак, Ксения Бородина, Нюша, Ольга Бузова и Анна Хилькевич единодушно выступили в поддержку повышения пенсионного возраста в преддверии «турне» депутатов по городам России, в рамках которого они объяснят народу выгоду от данной реформы. Беркова, заявившая о своем намерении в следующем году баллотироваться в кандидаты в президенты страны, подписала пост фразой, «Да что вы знаете о проституции???». При этом 32-летнюю порноактрису не смущают ее скандальное прошлое, а также возрастные ограничения, так как на пост главы РФ не может претендовать кандидат моложе 35 лет.

Ксения Собчак не отстает в желании эпатировать публику от своей коллеги, поэтому на днях она разместила в своем микроблоге откровенный снимок, на котором она запечатлена полностью обнаженной. На фото попал только живот и ноги ведущей, при этом самые интимные места она «стыдливо» прикрыла книгой о Гитлере.

Мнения подписчиков относительно данного фото разошлись, некоторые восхитились смелостью Ксении, тогда как другие раскритиковали ее «расплывшиеся» формы и дряблый живот.

Пойда Анна