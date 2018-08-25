«Не напрягаю ни тело, ни мозги»: Александра Гозиас не хочет отношений

Участие в телестройке «Дом-2» не только не принесло девушке обещанной любви, но и заставило разочароваться в представителях сильного пола.

По мнению звезды телепроекта «Дом-2» Александры Гозиас, женщины всё чаще задумываются над тем, чтобы возложить все жизненные проблемы на свои хрупкие плечи. Девушкам больше не нужно искать себе опору в виде сильного мужчины рядом, за которым как за каменной стеной. «Нам приходится цеплять медные яйца и переть через все невзгоды», - написала у себя в Instgaram-аккаунте Александра.

Александра рассказала, что устала от вопросов подписчиков о своём одиночестве. «Я не напрягаю ни тело, ни мозги», - объяснила девушка, почему сделала такой выбор. Александра заявила, что она прекрасно справляется сама и зарабатывает достаточно, чтобы прокормить себя и дочь. Девушка больше не хочет заводить отношения с мужчинами и «кормить домашнее чудовище». Гозиас уверена, что в любой момент человек может пырнуть ножом в спину, поэтому она предпочитает находиться в статусе «одна».

Яна Белова