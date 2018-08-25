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| | «Честное слово, Вы поете как женщина»: Лев Лещенко жестко опозорился на шоу «Голос.60+»

«Честное слово, Вы поете как женщина»: Лев Лещенко жестко опозорился на шоу «Голос.60+»

Сегодня, 13:19

Мэтр российской эстрады Лев Лещенко стал четвертым наставником музыкальной передачи, в которой примут участие люди 1958 года рождения и старше. Программа выйдет в эфир этой осенью, а на съемках произошел конфуз, ставший настоящим скандалом.

 

Помимо Лещенко судят участников на шоу «Голос. 60+» Леонид Агутин, солистка Пелагея и Валерий Меладзе. Каждый эксперт набирает себе команду. Так распорядилась судьба, что в группу Льва Лещенко попали исключительно мужчины. На прослушивании оставался лишь один участник. Он спел композицию и Лещенко выбрал его себе, поскольку подумал, что это женщина, и жестко обманулся. Когда наставник повернулся лицом к участнику, он чуть не упал с кресла, поскольку перед ним стоял мужчина. Лещенко не сдержал эмоций и опозорился, заявив: «Честное слово, Вы поете как женщина». Коллеги певца заулыбались, а участник заметно разволновался.

Шоу «Голос. 60+» создали ради людей, желающих даже в немолодом возрасте показать народу свои вокальные данные. Некоторые зрители уже раскритиковали эту задумку, поскольку уверенны, пожилые люди не смогут составить достойную конкуренцию на сцене молодежи. Как произойдет на самом деле, покажет время.

Девизом передачи «Голос.60+» считается высказывание: «Сцене все возрасты покорны». Ведущим программы является актер Дмитрий Нагиев. Участниками шоу могут стать лица, подходящие по возрасту, заполнившие анкету и приславшие фото и запись исполнения композиции.


Домбровский Сергей
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