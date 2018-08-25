Загадочный ухажер: Пользователи гадают, от кого букет у Бузовой

Сама артистка не стала сообщать, от кого цветы, она просто написала одно слово «спасибо», а после поставила несколько смайликов.

Уже больше двух лет Ольга Бузова остается в статусе активного поиска, но иногда она все же дает пищу для размышления поклонникам. В этот раз она опубликовала в Сети снимок, на котором изображена с огромным букетом белых роз. Поклонники незамедлительно начали гадать, кто же этот загадочный ухажер. Артистка славится красивыми и льстивыми словами в постах, но в этот раз Бузова написала только «спасибо». Взвинченные любопытством пользователи оставили множество вопросов, но они как всегда остались без ответа.

Спасибо ???????????? A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 24, 2018 at 12:24pm PDT

Однако через некоторое время в комментариях все же проскакивали замечания хейтеров, которые уверяли, что исполнительница сама себе дарит цветы. Верные поклонники уверены, что у Бузовой множество поклонников, поэтому она часто появляется на фото с букетами и подарками.

Анна Котова