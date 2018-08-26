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| | Елена Кулецкая произвела на свет второго ребенка

Елена Кулецкая произвела на свет второго ребенка

Сегодня, 02:30

Популярная модель и ведущая подарила своему супругу, оператору-постановщику Станиславу Романовскому малыша. Счастливые родители поделились радостью с поклонниками, не став скрывать пол и имя ребенка.

Елена Кулецкая выложила в аккаунт в соцсети Instagram трогательный семейный снимок, сделанный в больничной палате, на котором она запечатлена вместе с ребенком и мужем. Ведущая подписала фото короткой, но емкой фразой, «25.08.2018 Мы + Саша».

После размещения этого поста в сети среди подписчиков модели «разгорелась» ожесточенная дискуссия относительно пола ребенка, так как имя Саша может принадлежать как мальчику, так и девочке. Спор разрешил Романовский, который пожелал фанатам доброго утра в своем микроблоге, добавив следующий хэштег «#дваждыпапа #доченька».

Елена Кулецкая рожала в знаменитом и проверенном больничном комплексе «Лапино», где несколько лет назад она произвела на свет первую дочь Веронику. Она также отметила, что новорожденная является Девой по знаку зодиака, и этот факт очень пришелся по душе ее отцу, так как он останется «единственным горячим Львом в семье».


Пойда Анна
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