«Лёха, жги!»: Женственный Панин шокировал фанатов порнографическим фото

Вдоволь нагулявшись голышом по нудистским пляжам Крыма, актёр вернулся домой, где продолжил публиковать в Instagram свои фото в стиле ню.

Только вместо безобидных пляжных снимков, Панин обрушил на поклонников самую натуральную порнографию. Справедливости ради нужно сказать, что почитатели сами спровоцировали его на это, после публикации фотографии из душа, где возмутитель спокойствия был прикрыт лишь полотенцем. Разгорячённые фанаты потребовали продолжения и вскоре были шокированы. Алексей опубликовал фото из семейного архива («жена снимала»), где он стоит во фривольной позе в одних ажурных колготах, не скрывающих интимные части тела артиста.

Самое интересное, что Панин таким образом пытался отомстить поборникам нравственности, обвинявших артиста в непристойном поведении. Верные поклонники Алексея были в восторге, предложив ему не останавливаться и «жечь на полную катушку». Недоброжелатели признались, что фотография женственного Панина вызвала у них приступы тошноты: «Лёха слетел с катушек!». Нейтральные читатели пытались вразумить артиста и подумать о своей несовершеннолетней дочери.

Дмитрий Брокгауз