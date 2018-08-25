«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Мнения

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

От редактора

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

«Не виноватая я! Он сам пришёл», - попыталась оправдаться «неверная» телеведущая.

Сюжеты:

В США охранник морга занялся сексом с трупом Трамп проигнорировал умирающего Маккейна, но похвалил «подлиз» Уэст-Кардашьян «Лёха, жги!»: Женственный Панин шокировал фанатов порнографическим фото Дэвида Бэкхема заподозрили в пересадке волос Учёные: Детская игра «Ку-ку» может помочь обнаружить аутизм Хотел в пельмени, а попал в авиакомпанию: Пилот-неудачник «Уральских авиалиний» приземлился на недостроенную полосу Ким Кардашьян подозревает сестру в попытках отравить мать Камера Google Pixel 3 XL составит конкуренцию аналогам от Huawei и Samsung В новой игре отобразили кошмарные последствия Brexit Бесплодие и анорексия: Фанаты узнали о цене замужества Юлии Началовой «Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая Собчак с книгой между ног переплюнула Волочкову Выставили за ворота со штрафом: Никита Турчин ушел с «Дома-2»
| | «Лёха, жги!»: Женственный Панин шокировал фанатов порнографическим фото

«Лёха, жги!»: Женственный Панин шокировал фанатов порнографическим фото

Сегодня, 12:25

Вдоволь нагулявшись голышом по нудистским пляжам Крыма, актёр вернулся домой, где продолжил публиковать в Instagram свои фото в стиле ню.

Только вместо безобидных пляжных снимков, Панин обрушил на поклонников самую натуральную порнографию. Справедливости ради нужно сказать, что почитатели сами спровоцировали его на это, после публикации фотографии из душа, где возмутитель спокойствия был прикрыт лишь полотенцем. Разгорячённые фанаты потребовали продолжения и вскоре были шокированы. Алексей опубликовал фото из семейного архива («жена снимала»), где он стоит во фривольной позе в одних ажурных колготах, не скрывающих интимные части тела артиста.

Самое интересное, что Панин таким образом пытался отомстить поборникам нравственности, обвинявших артиста в непристойном поведении. Верные поклонники Алексея были в восторге, предложив ему не останавливаться и «жечь на полную катушку». Недоброжелатели признались, что фотография женственного Панина вызвала у них приступы тошноты: «Лёха слетел с катушек!». Нейтральные читатели пытались вразумить артиста и подумать о своей несовершеннолетней дочери.


Дмитрий Брокгауз
Новости по теме
Голый Алексей Панин шокировал фанатов снимком с любовницей
Голый Алексей Панин шокировал фанатов снимком с любовницей

Тот случай, когда желание поймать хайп граничит с адекватностью, - отметили фанаты.

«Смертник»: Алексей Панин рекламирует спектакль своими голыми фото
«Смертник»: Алексей Панин рекламирует спектакль своими голыми фото

Скандалист Алексей Панин необычно подошёл к афишированию своих предстоящих работ. Привлекать зрителя он стал тем, что умеет делать хорошо – своими голыми…

Алексей Панин насмешил фанатов за оправдания своих кривых ног
Алексей Панин насмешил фанатов за оправдания своих кривых ног

Скандальный российский актер Алексей Панин поспешил оправдаться перед поклонниками за свои кривые ноги, чем ещё больше насмешил поклонников в Instagram.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости