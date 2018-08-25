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Дэвида Бэкхема заподозрили в пересадке волос

Сегодня, 12:21

Легендарный футболист уже не так молод и вынужден бороться с облысением путём пересадки волос.

На протяжении многих лет мировая пресса пристально следила за состоянием волос на голове Дэвида Бекхэма, а поклонники пытались повторить его образы. Шевелюра футболиста стойко выдержала афрокосички и ирокез, однако его новая причёска заставила поклонников заподозрить кумира в трансплантации волос. За последние пару месяцев футболист поменял несколько различных причёсок, хотя до этого скрывал довольно длинные волосы под головными уборами.      

Инсайдер заявил, что 43-летний Дэвид Бэкхем воспользовался услугами одного из элитных салонов красоты, чтобы пересадить часть волос. Теперь поклонники футболиста уверены, что под шапками он скрывал последствия операции, пока проходил период реабилитации.

В 2011 году похожую операцию перенёс знаменитый шеф-повар и близкий друг Дэвида Гордон Рамзи. Кулинар всячески отрицал этот факт и заявлял, что у него обострилась аллергия после съёмок экстремального шоу. В микротерцины на голове попал бензин, а после контакта с лошадьми во время прогулки с детьми ситуация только усугубилась. Подобную процедуру также проводили английский футболист Уэйн Руни и актёр Джеймс Несбитт.    


Яна Белова
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