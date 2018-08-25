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| | Ваенга спасла от голодной смерти верующего бездомного во Франции

Ваенга спасла от голодной смерти верующего бездомного во Франции

Сегодня, 13:40

Солистка Елена Ваенга посетила собор в Париже вместе со своим сыном Иваном. В духовной обители мать и сын обратили внимание на искренне молящегося с закрытыми глазами мужчину.

По виду человека певица поняла, что ему нечего кушать и некуда идти. Мужчина прикрыл лицо руками и мысленно обращался к Богу, не замечая ничего вокруг. Пока гражданин был занят собственными мыслями, Елена Ваенга молча подошла к верующему бездомному и положила на стул рядом с ним деньги. Возможно она спасла человека от неминуемой голодной смерти во Франции, ведь у него на ногах она заметила туфли, заклеенные скотчем. Данную историю исполнительница рассказала подписчикам на своей странице в Instagram, опубликовав фото бездомного.

Пользователи похвалили Ваенгу за данный поступок. Некоторые предположили, что артистка просто рекламирует себя, выставляя напоказ свои высокие моральные качества. Другие называют данное предположение неверным, поскольку о таких случаях нужно рассказывать другим, подавая им положительный пример. Возможно один из почитателей творчества Ваенги в будущем, вспомнив о ее поступке, тоже проявит благодушие и спасет какого-нибудь беспризорника от неминуемой голодной смерти.


Домбровский Сергей
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