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| | МакSим в компании нового бойфренда расслабляется на Алтае

МакSим в компании нового бойфренда расслабляется на Алтае

Сегодня, 13:02

В начале лета популярная певица объявила о своем уходе в бессрочный отпуск, вызванный проблемами со здоровьем. Согласно данным инсайдером, звезде диагностировали опасный недуг, связанный с сосудами головного мозга.

Перед уходом со сцены МакSим порадовала своих фанатов клипом на песню «Здесь и сейчас», повествующим об истории истиной любви. Вероятно, идею видеоролика певица почерпнула из собственной жизни, так как она около месяца назад закрутила новый роман. Исполнительница скрывает личность возлюбленного, сообщив лишь, что он прекрасно ладит с ее двумя дочерьми от других избранников – Марией и Александрой. Сейчас они все вместе проводят отпуск на Алтае, где МакSим набирается сил перед работой благодаря свежему воздуху, экологически чистым продуктам и позитивному настроению, которое дарят ей родные люди.

В последнее время Алтай начал пользоваться популярностью у звезд российского шоу-бизнеса, так как в прошлом году там отдыхала Мария Шукшина с дочерью Анной.


Пойда Анна
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