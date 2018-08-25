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| | Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

Сегодня, 11:53

«Не виноватая я! Он сам пришёл», - попыталась оправдаться «неверная» телеведущая.

Яна Чурикова в своём Instagram-аккаунте опубликовала новый снимок, на котором она не стесняясь «обжималась» с Андреем Малаховым. На фото запечатлён довольно интимный момент, когда Малахов с довольной улыбкой своим носом старается упереться в обнажённую шею Чуриковой, нежно придерживая её за плечо. Фанаты Чуриковой сразу же заметили, что телеведущая была отнюдь не прочь сблизиться с Малаховым, нежно прислонившись к женатому мужчине. В описании данной публикации Яна даже попросила прощения у супруги её ухажёра Натальи Шкулёвой за столь откровенные ласки с её мужем.

Многие фанаты заявили, что Чурикова наставила своему избраннику «мягкие рога», побывав в объятьях другого мужчины. Другие поддержали автора комментария про «мягкие рога», отметив, что никак иначе несостоявшийся адюльтер не назовешь. Однако, большинство поклонников телеведущей посчитало, что браку Чуриковой с Денисом Лазаревым ничего не угрожает, так как подобные поступки лишь отражают уровень доверия супругов, пробывших в брачном союзе уже более семи лет. Что касается фанатов Малахова, они напомнили, что Андрей уже не в первый раз старается сблизиться с другими женщинами, так как его жена не отличается ни красотой, ни фигурой.


Александр Вест
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