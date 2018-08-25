Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Мнения

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

От редактора

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

«Не виноватая я! Он сам пришёл», - попыталась оправдаться «неверная» телеведущая.

Сюжеты:

Ученые: Из-за жары рост зараженных сифилисом увеличился на 500% В США охранник морга занялся сексом с трупом Трамп проигнорировал умирающего Маккейна, но похвалил «подлиз» Уэст-Кардашьян «Лёха, жги!»: Женственный Панин шокировал фанатов порнографическим фото Дэвида Бэкхема заподозрили в пересадке волос Учёные: Детская игра «Ку-ку» может помочь обнаружить аутизм Хотел в пельмени, а попал в авиакомпанию: Пилот-неудачник «Уральских авиалиний» приземлился на недостроенную полосу Ким Кардашьян подозревает сестру в попытках отравить мать Камера Google Pixel 3 XL составит конкуренцию аналогам от Huawei и Samsung В новой игре отобразили кошмарные последствия Brexit Бесплодие и анорексия: Фанаты узнали о цене замужества Юлии Началовой «Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая Собчак с книгой между ног переплюнула Волочкову
| | «Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Сегодня, 11:22

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

В ряде западных СМИ появились статьи о борьбе за детей, в которую вступили супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли. Журналистам наконец удалось развеять провокационные данные, то и дело появляющиеся в заголовках «жёлтой» прессы. Напомним, ранее в некоторых изданиях утверждалось, что Джоли обладает своеобразным козырем, которым является «грязный дневник». В нём актриса якобы фиксировала все факты, доказывающие несостоятельность Брэда Питта в качестве отца. Однако, специалисты узнали, что подобные доказательства Джоли сразу использовала бы в судебном процессе, не оставляя «сладкое» на потом, так как оба супруга намерены до последнего отстаивать права на опеку над их детьми.

Кроме того, во многих изданиях указывалось, что ради совместной опеки Анджелина выразила согласие на объединение с Питтом. Правда заключается в том, что Джоли не собирается отказываться от развода, так как в продолжении романтических отношений с голливудской знаменитостью она попросту не заинтересована. Также журналисты опровергли сведения о том, что актриса наняла гуру по повышению репутации, чтобы восстановить своё доброе имя после того, как её семейный скандал стал достоянием общественности.


Александр Вест
Новости по теме
Брэд Питт избил сына: у Анджелины Джоли есть доказательства жестокости мужа
Брэд Питт избил сына: у Анджелины Джоли есть доказательства жестокости мужа

Актриса пойдет на все, чтобы лишить бывшего супруга опеки над детьми. Джоли заявила, что предоставит суду «грязный дневник», который докажет зверства Питта.

Анджелина Джоли снова лечится у психотерапевта из-за нового романа Брэда Питта
Анджелина Джоли снова лечится у психотерапевта из-за нового романа Брэда Питта

Голливудская актриса Анджелина Джоли была шокирована информацией о новых отношениях своего экс-супруга Брэда Питта. По словам инсайдеров, Джоли снова намерена…

Все еще влюблена: Анджелина Джоли продолжает носить обручальное кольцо
Все еще влюблена: Анджелина Джоли продолжает носить обручальное кольцо

Известная актриса из Голливуда Анджелина Джоли все ещё влюблена в своего экс-супруга Брэда Питта. Об этом говорят не только в близком окружении знаменитости,…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости