«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

В ряде западных СМИ появились статьи о борьбе за детей, в которую вступили супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли. Журналистам наконец удалось развеять провокационные данные, то и дело появляющиеся в заголовках «жёлтой» прессы. Напомним, ранее в некоторых изданиях утверждалось, что Джоли обладает своеобразным козырем, которым является «грязный дневник». В нём актриса якобы фиксировала все факты, доказывающие несостоятельность Брэда Питта в качестве отца. Однако, специалисты узнали, что подобные доказательства Джоли сразу использовала бы в судебном процессе, не оставляя «сладкое» на потом, так как оба супруга намерены до последнего отстаивать права на опеку над их детьми.

Кроме того, во многих изданиях указывалось, что ради совместной опеки Анджелина выразила согласие на объединение с Питтом. Правда заключается в том, что Джоли не собирается отказываться от развода, так как в продолжении романтических отношений с голливудской знаменитостью она попросту не заинтересована. Также журналисты опровергли сведения о том, что актриса наняла гуру по повышению репутации, чтобы восстановить своё доброе имя после того, как её семейный скандал стал достоянием общественности.

Александр Вест