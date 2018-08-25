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| | «Сама ты чудовище»: Волочкова показала виновника ее срочной госпитализации в Греции

«Сама ты чудовище»: Волочкова показала виновника ее срочной госпитализации в Греции

Сегодня, 11:15

В настоящее время прима-балерина проводит отпуск на берегах Греции, радуя поклонников новыми снимками. Однако на днях отдых омрачило неприятное происшествие, которое привело ее на больничную «койку».

Анастасия Волочкова любит посещать экзотические курорты, поэтому она прекрасно осведомлена об опасностях, которые они в себе скрывают. Тем не менее, в этот раз ей не удалось избежать небольшой травмы, полученной во время купания в море. Светская львица ударилась ногой об камень, к которому приклеился морской еж, в результате чего ядовитые колючки животного серьезно поранили стопу.

Анастасию спасла быстрая реакция хозяина отеля и помощь профессионального врача, который быстро извлек из стопы артистки 20 игл, в противном случае все могло закончиться гораздо хуже. Звезду также выручили балетные навыки, так как до автомобиля она добиралась на пальцах, что не позволило иглам глубже проникнуть в рану.

О камень, усыпанный вот такими чудовищами я ударилась в море стопой...???? Вся подошва была в иголках...???? Морские ежи очень опасны. ???? Как важно, что вовремя была оказана помощь в госпитале. ???????? Эти иголки проникают глубоко.. Будьте осторожны на каменистых пляжах.. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece

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Позже Волочкова выложила в аккаунт в соцсети Instagram видеоролик со своим «обидчиком», предостерегая людей от купания в экзотических водах без тапочек. Подписчики посочувствовали балерине, пожелав ей скорейшего выздоровления, но нашлись и те, которые встали на защиту ежей, по их мнению, несправедливо названых «чудовищами». «Сама ты чудовище», - парировали хейтеры.


Пойда Анна
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