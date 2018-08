«Сама ты чудовище»: Волочкова показала виновника ее срочной госпитализации в Греции

О камень, усыпанный вот такими чудовищами я ударилась в море стопой...???? Вся подошва была в иголках...???? Морские ежи очень опасны. ???? Как важно, что вовремя была оказана помощь в госпитале. ???????? Эти иголки проникают глубоко.. Будьте осторожны на каменистых пляжах.. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece

