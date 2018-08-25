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| | Министр Татарстана с помощью Монеточки пытался понять молодежь

Министр Татарстана с помощью Монеточки пытался понять молодежь

Сегодня, 12:38

Это произошло перед встречей чиновника с молодежью. Отметим, что композиции данной исполнительницы ему оставила дочь.

Руководитель Министерства молодежи Дамир Фаттахов с помощью исполнительницы Монеточки пытался понять современную молодежь. Музыку чиновник прослушивал переел встречей с молодым поколением. Чтобы понять молодых людей, министр попросил свою дочь поставить молодежные композиции. Сам Дамир Фаттахов сказал, что без причины не стал бы слушать такую музыку. Однако из-за того, что молодежи это нравится, надо было немного погрузиться в их стихию. Пока политик не может ответить на вопрос, почему она нравится подросткам.

В завершении своего выступления Дамир Фаттахов заявил, что сейчас молодым людям нужно знать мнение других, поэтому в популярность входят непонятные композиции и артисты.


Анна Котова
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