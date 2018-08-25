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| | Ким Кардашьян подозревает сестру в попытках отравить мать

Ким Кардашьян подозревает сестру в попытках отравить мать

Сегодня, 10:39

Крис Дженнер считает, что кто-то из близких людей пытается отравить её небольшими дозами яда. Ким Кардашьян уверена, что точно знает, кто желает зла их матери.

Одним из ключевых моментов выпуска реалити-шоу «Семейство Кардашьян» стало плохое самочувствие Крис Дженнер. 62-летняя женщина уверена, что проблемы со здоровьем возникли из-за того, что её пытаются отравить. Ким Кардашьян, одна из дочерей, считает, что точно знает, кто травит их мать ядом. Об этом она решила сообщить по телефону, рассказав о том, что во всём виновата её сестра Кортни.

Однако Крис Дженнер посчитала, что 39-летняя дочь не может желать ей зла. В качестве доказательства она стала говорить о том, что они совместно проверяли водоснабжение в попытках выявить яд. При этом Крис не уверена, что чувствует себя плохо именно из-за того, что кто-то хочет её отравить.

Одной из причин, почему Ким начала подозревать свою сестру, стала их ссора. Тогда Кортни сообщила, что ей стыдно быть частью семьи Кардашьян, выразив своё желание покинуть реалити-шоу.


Соломон Эспи
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