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| | «В таком костюме только в космос»: Полина Гагарина насмешила подписчиков нарядом на вырост

«В таком костюме только в космос»: Полина Гагарина насмешила подписчиков нарядом на вырост

Сегодня, 10:27

Певицу в бесформенном костюме сравнили с плюшевым мишкой, пингвином и даже с популярным интернет-мемом «Ждун».

Поклонники привыкли видеть Полину Гагарину в элегантных женственных платьях, поэтому новый наряд артистки вызвал недоумение у фанатов. В своем Instagram-аккаунте Гагарина поделилась забавным снимком. На кадре певица-робот сидит на лестнице с опущенной головой и растопыренными руками и ногами. В подписи к снимку Полина написала, что она уже выступила в Кемерово и готова вздремнуть прямо на лестнице.

Чувство юмора артистки, как всегда, восхитило фанатов. Певица насмешила подписчиков нарядом на вырост. Пользователи отметили, что костюм для такой хрупкой и нежной девушки немного великоват. Некоторые подчеркнули, что Гагарина прекрасно выглядит в элегантных платьях, но не в бесформенных огромных нарядах-палатках. «Не костюм, а спальный мешок», «Костюм Ждуна», «Мне нужен этот костюм, я очень замерзла», «Маленький пингвинёнок», «Главное - по размеру», «Полина-Космонавт», «В таком костюме только в космос», - пишут в комментариях фолловеры. Некоторые в шутку добавили, костюм великоват из-за того, что Полина сильно похудела. Нашлись среди подписчиков даже те, кто перепутал Гагарину с Монеточкой.


Мирослава Донцова
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