YouTube-блогер лишилась спонсоров из-за расизма и ненависти к полным

Девушка слёзно вымаливала прощение у подписчиков.

Известная бьюти-блогерша Лаура Ли, на YouTube-канал которой подписаны более 4,5 миллиона человек, лишилась большинства своих спонсоров из-за ненависти к полным людям и к чернокожим. Именно из-за расизма ведущие мировые компании, в числе которых ColourPop, BoxyCharm, а также Ulta, прекратили с Лаурой своё сотрудничество. Внимание подписчиков блогерши привлекли её сообщения в сети Twitter, оставленные в микроблоге девушки ещё в период 2012-2013 годов. В одном из своих твитов Лаура Ли посоветовала чернокожим гражданам постоянно подтягивать свои штаны повыше, так как это поможет им быстрее убегать от полицейских. Кроме того, Ли неоднократно высмеивала людей с лишним весом, публично пристыжая их недостатки и упрекая их в том, что они не могут следить за своим телом.

Чтобы прекратить отток подписчиков со своего канала, которые попросту потеряли интерес к столь алчной и озлобленной персоне, Лаура Ли поспешила записать видеообращение, в котором она слёзно вымаливала прощение у своих фанатов, заверяя, что она жалеет о сказанных в прошлом вещах и не одобряет своё поведение. Заметим, многие фанаты блогерши заявили, что наигранными слезами Ли попыталась обмануть сообщество, отказавшись от своих утверждений ради прибыли.

Александр Вест