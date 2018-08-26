«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Мнения

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

От редактора

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

Когда не приходит товар, покупатели расчитывают на возврат средств, но сейчас надеяться не на что.

Сюжеты:

«Гречка с обещаниями»: Жириновский накормил пенсионеров на фестивале в Люберцах Nintendo выпустила тизер своего нового приложения Любовница мужа Ани Лорак намекает на скорую свадьбу Япония разработает правила для летающих машин Россия снова стала хозяйкой космоса Ученые: Люди появились из-за ошибки природы и расплачиваются за нее шизофренией Поигрались и забыли: Фанаты Фриске разочарованы артистами на её памятном концерте Шоу «Танцы» «оживило» посты Тимати, посвященные дочери «И Вас купили»: Поклонники раскритиковали Чехову за агитацию выборов Полиция Калининграда понизила в звании героя Великой Отечественной войны «Kiki Challenge по-русски»: Работница РДЖ станцевала у движущегося тепловоза Болезнь отступила: Солистка MакSим возвращается на сцену после вынужденного отдыха
| | «Разноцветный попугай»: Пользователи Instagram раскритиковали новый образ Киркорова

«Разноцветный попугай»: Пользователи Instagram раскритиковали новый образ Киркорова

Сегодня, 00:30

Пользователи Instagram считают, что певец купил «паленую» одежду.

Артист поп-эстрады Филипп Киркоров выложил снимок в соцсети Instagram. Фотография сделана перед аэропортом Анапы. Поклонники раскритиковали новый стиль короля поп-сцены.

Многие обратили внимание на резиновые тапки желтого цвета. Певец надел на себя странные вещи яркого цвета. Также подписчики рассмотрели дивный чемодан с надписью «Gucci». «Черкизон стайл», «Когда же у него будет нормальный стилист? Одежда как у клоуна», «Такие тапки сейчас в тренде? Крид в таких же ходит», «Ну ни Киркоров а разноцветный попугай», «Клоун из цирка», «Че за лошарские тапки», - высказались фолловеры.

Летний тур «Я» заканчивается Анапой, Ольгинкой и Сочи. Скорее всего, потом Киркоров уйдет на заслуженный отдых.

Кстати, в этом году Киркоров не собирается отправлять детей в школу. Король поп-индустрии продлит детство детей еще на год. Недавно сыну исполнилось шесть лет, дочери осенью исполнится семь лет.


Новости по теме
Филипп Киркоров собрал 2 млн подписчиков в Instagram
Филипп Киркоров собрал 2 млн подписчиков в Instagram

Прославленный российский певец Филипп Киркоров поделился небывалой радостью со своими подписчиками в сети Instagram, число которых недавно достигло двух…

Скончался автор первых хитов Филиппа Киркорова
Скончался автор первых хитов Филиппа Киркорова

Знаменитый певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками печальным известием о том, что в Болгарии из жизни ушёл композитор по имени Тончо Русев, который…

Филиппа Киркорова раскритиковали за образ
Филиппа Киркорова раскритиковали за образ "Гоголя" в новом клипе

Филипп Киркоров удивил поклонников своей новой необычной работой. Пользователи интернета нашли множество причин для критики клипа на песню «Цвет настроения…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости