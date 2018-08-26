«Разноцветный попугай»: Пользователи Instagram раскритиковали новый образ Киркорова

Пользователи Instagram считают, что певец купил «паленую» одежду.

Артист поп-эстрады Филипп Киркоров выложил снимок в соцсети Instagram. Фотография сделана перед аэропортом Анапы. Поклонники раскритиковали новый стиль короля поп-сцены.

Многие обратили внимание на резиновые тапки желтого цвета. Певец надел на себя странные вещи яркого цвета. Также подписчики рассмотрели дивный чемодан с надписью «Gucci». «Черкизон стайл», «Когда же у него будет нормальный стилист? Одежда как у клоуна», «Такие тапки сейчас в тренде? Крид в таких же ходит», «Ну ни Киркоров а разноцветный попугай», «Клоун из цирка», «Че за лошарские тапки», - высказались фолловеры.

Летний тур «Я» заканчивается Анапой, Ольгинкой и Сочи. Скорее всего, потом Киркоров уйдет на заслуженный отдых.

Кстати, в этом году Киркоров не собирается отправлять детей в школу. Король поп-индустрии продлит детство детей еще на год. Недавно сыну исполнилось шесть лет, дочери осенью исполнится семь лет.