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| | Бесплодие и анорексия: Фанаты узнали о цене замужества Юлии Началовой

Бесплодие и анорексия: Фанаты узнали о цене замужества Юлии Началовой

Сегодня, 10:06

Певица рассказала о причинах развода со знаменитым футболистом.

Юлия Началова стала очередной приглашённой гостьей в программе «Судьба человека», в ходе которой 37-летняя артистка поведала о цене, которую она едва не уплатила за замужество с Евгением Алдониным. В браке с именитым футболистом Началова провела целых пять лет, так и не сумев построить прочный союз. По словам Началовой, она чуть не дошла до анорексии, потеряв значительную часть массы своего тела из-за своей глупости в юности. Врачи заверяли певицу, что столь сильная потеря веса могла привести к бесплодию, поэтому Юлии Началовой пришлось прибегнуть к помощи профессионалов, чтобы привести своё тело в порядок после развода.

Что касается распада брака Началовой, разрыв с Андониным произошёл довольно мягко. Сама Юлия указала на то, что разлад в отношениях развивался постепенно, когда влюблённые не могли проводить время вместе, так как Началова находилась на гастролях, а её муж на сборах. Однако, даже после развода бывшие супруги поддерживают дружеские отношения, так как кроме воспоминаний Началову и Алдонина также связывает их общая дочка Вера.


Александр Вест
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