Папочка выбрал блондинку: Шнуров завел новый роман

Основатель коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров не так уж давно расторгнул брак с Матильдой, но успел обзавестись сексуальной пассией.

На съемки «Голоса» Сергей Шнуров пришел не один, а совместно со смазливой блондинкой. 7 сезон песенного конкурса полностью сменил судейский состав, из «бывалых» остался только Баста.

Лидер «Ленинграда» с первых минут привлек к себе внимание. Через каждых три песни артисту обязательно должны давать выкуривать сигарету и выпить кофе. Баста же попросил матрас, чтобы в перерывах поспать.

Каждый из жюри имеет поддержку от родных. Ани Лорак приехала с дочерью, Баста прибыл с женой. Сергею Шнурову удалось переплюнуть всех – он появился с сексапильной неизвестной девушкой. В перерывах парочка нежно обнималась, не скрывая своей любвеобильности. Однако оглашать имя возлюбленной Шнуров пока что не намерен, на все вопросы о личной жизни он старается не отвечать прямо.

25 мая лидер «Ленинграда» заявил о разводе с супругой. Накануне Шнуров официально развелся с Матильдой.

24 августа шоумен записал песню с рэпером Фараоном. Шнуров поучаствовал на альбоме Phuneral (на русском - «Похороны»). Песня, записанная с юным московским рэпером, называется «Солярис».

Накануне российский комик Семен Слепаков дал ответ на песню Шнурова «Не хочу быть москвичом». Артист записал песню, в которой раскритиковал мнение лидера «Ленинграда». Дисс на Шнурова можно посмотреть на YouTube.