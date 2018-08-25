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| | Джигарханян раскрыл секрет своей счастливой жизни после развода

Джигарханян раскрыл секрет своей счастливой жизни после развода

Сегодня, 22:40

Скандальный развод артиста с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской и долгие попытки разделить имущество научили его «наслаждаться жизнью», невзирая на все сложности.

Армен Джигарханян поделился своим «рецептом» счастливой жизни, который оказался довольно простым. По словам артиста, каждый человек должен научиться любить себя и ставить себя во главе всего. К сожалению, он понял это далеко не сразу, так как раньше на первом месте у актера стояла родина, а за ней шел театр.

Но теперь Джигарханян радуется каждому дню и живет в свое удовольствие в старой квартире на Арбате, на которую претендовала его бывшая жена, однако суд не удовлетворил ее иск о разделе жилплощади.

Артист сознательно выбрал профессию клоуна, дабы приносить людям радость, отказавшись от погони за деньгами и занятия бизнесом. Джигарханян объяснил это решение своей полной экономической несостоятельностью, поскольку «он постоянно теряет деньги». Тем не менее, именно такой спокойный образ жизни позволяет ему чувствовать себя счастливым.


Пойда Анна
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