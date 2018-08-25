Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | Очередной матерный бандит: Панин рассказал о новом фильме

Очередной матерный бандит: Панин рассказал о новом фильме

Сегодня, 09:32

Сейчас артист находится на съемках в Пензе. Предположительно, новая картина получит название «Зема».

Недавно на своей странице в Instagram актер Алексей Панин поведал поклонникам, что после замечательно отдыха в Крыму отправился на съемки в Пензу. На новом видео артист сообщил, что в новом фильме он, как всегда, исполняет роль бандита. Также Панин сказал, кого он может еще играть, ничего нового, ведь зрители ждали «Жмурки-2», так получите. Отметим, что в ролике, как всегда, присутствовали матерные выражения. В комментариях пользователи заявили, что с нетерпением ждут второй части «Жмурки». Особенно им хотелось бы посмотреть картину со старым актерским составом.

Помимо этого, один из подписчиков написал, что его начальник всегда выражался фразами из данного фильма. Также пользователи восхищались талантом и харизмой артиста, и попросили, чтобы актер всегда оставался таким каклй он есть.


Анна Котова
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