«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая Собчак с книгой между ног переплюнула Волочкову

Книга о Гитлере стала тем самым «фиговым листком» на обнаженном теле скандальной ведущей.

Ксения Собчак устроила очередную провокацию для подписчиков. На своей странице в Instagram экс-кандидат в президенты опубликовала неожиданное фото, чем вызвала бурную реакцию среди пользователей. Собчак позирует голой с книгой Себастьяна Хафнера «Некто Гитлер. Политика преступлений» на интимном месте. В подписи к снимку политик поинтересовалась у подписчиков о том, что они читают этим летом.

Поклонники смутились, увидев интимный кадр от потенциального президента России. Многие возмутились такому поступку Собчак, назвав ее пост очередной провокацией. «Совсем беда, вместо мозгов в башке опилки», «Очень глупый поступок размещать такое фото», «Фото провокация! Такое мужу посылать перед приходом с работы домой», - пишут фолловеры. «Потенциальный голожопый президент превратила бы всю Россию в проституцкую страну», «Президент, которого мы заслужили», «Президентов надо знать в лицо», - возмущаются пользователи, радуясь тому, что Собчак не стала президентом РФ. Еще одни вспомнили знаменитую балерину, отметив, что Ксения Собчак по безнравственности и пошлости переплюнула даже Волочкову. «Это круче, чем волочковский шпагат», «Волочкова отдыхает», - шутят подписчики.

Большинство обратили внимание на округлившийся живот Собчак, отметив, что голая телеведущая с книгой о Гитлере между ног подогрела слухи о своей второй беременности. «Походу беременная», «Я одна вижу округлившийся живот?», «Она опять, что ли, беременна?», «Вы беременны? Поздравления», - пишут юзеры. Еще одни предположили, что на фото запечатлена не Ксения, а ее сын Платон.

Мирослава Донцова