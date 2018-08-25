Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | «Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая Собчак с книгой между ног переплюнула Волочкову

«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая Собчак с книгой между ног переплюнула Волочкову

Сегодня, 09:36

Книга о Гитлере стала тем самым «фиговым листком» на обнаженном теле скандальной ведущей.

Ксения Собчак устроила очередную провокацию для подписчиков. На своей странице в Instagram экс-кандидат в президенты опубликовала неожиданное фото, чем вызвала бурную реакцию среди пользователей. Собчак позирует голой с книгой Себастьяна Хафнера «Некто Гитлер. Политика преступлений» на интимном месте. В подписи к снимку политик поинтересовалась у подписчиков о том, что они читают этим летом.

Поклонники смутились, увидев интимный кадр от потенциального президента России. Многие возмутились такому поступку Собчак, назвав ее пост очередной провокацией. «Совсем беда, вместо мозгов в башке опилки», «Очень глупый поступок размещать такое фото», «Фото провокация! Такое мужу посылать перед приходом с работы домой», - пишут фолловеры. «Потенциальный голожопый президент превратила бы всю Россию в проституцкую страну», «Президент, которого мы заслужили», «Президентов надо знать в лицо», - возмущаются пользователи, радуясь тому, что Собчак не стала президентом РФ. Еще одни вспомнили знаменитую балерину, отметив, что Ксения Собчак по безнравственности и пошлости переплюнула даже Волочкову. «Это круче, чем волочковский шпагат», «Волочкова отдыхает», - шутят подписчики.

Большинство обратили внимание на округлившийся живот Собчак, отметив, что голая телеведущая с книгой о Гитлере между ног подогрела слухи о своей второй беременности. «Походу беременная», «Я одна вижу округлившийся живот?», «Она опять, что ли, беременна?», «Вы беременны? Поздравления», - пишут юзеры. Еще одни предположили, что на фото запечатлена не Ксения, а ее сын Платон.


Мирослава Донцова
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