Поклонская впервые показала своего мужа

Обычно чиновница ничего не сообщает о своей личной жизни, общество приятно удивилось, увидев Поклонскую с новоиспеченным супругом.

Наталья Поклонская растит дочь Анастасию. С экс-мужем она находилась в гражданском браке, далее отношениям не суждено было продвинуться. Больше Наталья Поклонская ничего о своей жизни не сообщала. Накануне стало известно, что депутат Госдумы состоит в браке. Слухи о замужестве ходили еще с начала лета.

Супругом выступил бывший сотрудник правоохранительных органов - Иван Соловьев. Ранее никто не видел их на совместных снимках. На симферопольском музыкальном мероприятии обществу удалось узреть Поклонскую с мужем. В Сети не могут нарадоваться бракосочетанию Натальи и Ивана.

38-летняя чиновница с 2014 года работала Главным Прокурором полуострова Крым, но уже в 2016 году Поклонскую пригласили стать председателем Госдумы.