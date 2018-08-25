Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Мнения

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

Сюжеты:

«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая Собчак с книгой между ног переплюнула Волочкову Выставили за ворота со штрафом: Никита Турчин ушел с «Дома-2» «Бандюк из 90-х»: Поклонники считают, что Панин стал заложником одной роли «Нет грязному белью!»: Малахова попросили не отуплять людей своими шоу Актриса Яна Кошкина попала в больницу Ольга Бузова поздравила Ивана Бессонова с победой на классическом «Евровидении» Образования и дома хватает: Киркоров не хочет пускать детей в школу Викторию Боню раскритиковали за неподобающее поведение в ночном клубе Лена Миро уличила «изменщицу» Шурыгину в клонировании образа Шишковой Бородина заткнула рот Бузовой в эфире ТНТ Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование Samsung объяснила, почему Galaxy Note 9 – лучший смартфон
| | Поклонская впервые показала своего мужа

Поклонская впервые показала своего мужа

Сегодня, 09:25

Обычно чиновница ничего не сообщает о своей личной жизни, общество приятно удивилось, увидев Поклонскую с новоиспеченным супругом.

Наталья Поклонская растит дочь Анастасию. С экс-мужем она находилась в гражданском браке, далее отношениям не суждено было продвинуться. Больше Наталья Поклонская ничего о своей жизни не сообщала. Накануне стало известно, что депутат Госдумы состоит в браке. Слухи о замужестве ходили еще с начала лета.

Супругом выступил бывший сотрудник правоохранительных органов - Иван Соловьев. Ранее никто не видел их на совместных снимках. На симферопольском музыкальном мероприятии обществу удалось узреть Поклонскую с мужем. В Сети не могут нарадоваться бракосочетанию Натальи и Ивана.

38-летняя чиновница с 2014 года работала Главным Прокурором полуострова Крым, но уже в 2016 году Поклонскую пригласили стать председателем Госдумы.


Новости по теме
Наталья Поклонская прокомментировала высказывания Навального
Наталья Поклонская прокомментировала высказывания Навального

На странице в соцсети «ВКонтакте» Наталья Поклонская прокомментировала высказывания оппозиционера Алексея Навального, который пытался уколоть политика.

В Сети обсуждают одинокую позу Натальи Поклонской на инаугурации Путина
В Сети обсуждают одинокую позу Натальи Поклонской на инаугурации Путина

В Сети всё больше пользователей присоединяются к активному обсуждению фотографии, сделанной во время инаугурации Владимира Путина, на которой заметно, что…

Поклонская решила стать президентом Украины
Поклонская решила стать президентом Украины

Депутат Госдумы Наталья Поклонская решила пролить свет на историю о своем гражданстве. Она ответила на высказывание депутата Верховной рады Лещенко о том, что…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости