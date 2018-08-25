«Идёт к своей мечте»: СМИ узнали коварные замыслы юной пассии Петросяна

Предполагаемая любовница юмориста намерена завладеть его собственностью.

В ряде российских СМИ появилась информация о том, что юная пассия Евгения Петросяна по имени Татьяна Бурхунова строит свои коварные замыслы с целью обогащения на престарелом артисте. Журналисты узнали, что личная ассистентка Петросяна, как Елена Степаненко, с которой он прожил в браке более 30 лет, собирается получить свой «лакомый кусочек» от имущества юмориста. Эти данные прессе предоставила женщина из близкого окружения звёздного семейства. По словам источника, Бурхуновой понадобился лишь один год для того, чтобы стать неразлучной с Евгением Петросяном, а встреча с артистом была организована Татьяной специально под предлогом передачи накопившихся вопросов от поклонников юмориста.

Знакомая звёздной семьи также указала, что Татьяна Бурхунова попросту «идёт к своей мечте», планируя завладеть частью имущества, которое нажили за долгие годы брака Степаненко и Петросян. Напомним, Бурхунову считают основной причиной развода Петросяна, так как со своим боссом Татьяна появлялась не только на рабочих встречах, но и в театрах, спортзалах, магазинах и прочих заведениях.

Александр Вест