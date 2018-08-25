Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Мнения

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

Сюжеты:

«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая Собчак с книгой между ног переплюнула Волочкову Выставили за ворота со штрафом: Никита Турчин ушел с «Дома-2» «Бандюк из 90-х»: Поклонники считают, что Панин стал заложником одной роли «Нет грязному белью!»: Малахова попросили не отуплять людей своими шоу Актриса Яна Кошкина попала в больницу Ольга Бузова поздравила Ивана Бессонова с победой на классическом «Евровидении» Образования и дома хватает: Киркоров не хочет пускать детей в школу Викторию Боню раскритиковали за неподобающее поведение в ночном клубе Лена Миро уличила «изменщицу» Шурыгину в клонировании образа Шишковой Бородина заткнула рот Бузовой в эфире ТНТ Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование Samsung объяснила, почему Galaxy Note 9 – лучший смартфон
| | «Бандюк из 90-х»: Поклонники считают, что Панин стал заложником одной роли

«Бандюк из 90-х»: Поклонники считают, что Панин стал заложником одной роли

Сегодня, 08:49

По мнению фанатов, Панин похоронил свою актёрскую карьеру под грудой безумных выходок и слухов о нетрадиционной ориентации.

Шквал негодования поклонников вызвало новое видео в Instagram-аккаунте их кумира. Алексей Панин рассказал, как проходят съёмки новой кинокартины в Пензе. Судя по подписи, фильм будет называться «Зёма» и будет рассказывать о жизни бандитов в регионах. Поклонники уверены, что Панин стал заложником одной роли. Выход легендарной комедии Балабанова «Жмурки» прочно закрепил образ «бандюка из 90-х» в головах у зрителей.

Актёр провёл своим подписчикам виртуальную экскурсию по гримёрке. «Кого я могу ещё сыграть», - говорит на видео Панин и достаёт из-под завалов автомат. «Хотели «Жмурки-2»? Вот вам практически «Жмурки-2», - продолжает свой рассказ актёр. В комментариях поклонники написали, что действительно хотели бы увидеть продолжение культовой комедии.      

Поклонники Алексея Панина уверены, что скандалы вокруг выходок артиста похоронили его актёрскую карьеру. Они считают, что для серьёзных ролей его больше не позовут, потому что создатели побоятся пагубного влияния репутации актёра на сборы и рейтинги кинокартины.


Яна Белова
Новости по теме
Алексей Панин насмешил фанатов за оправдания своих кривых ног
Алексей Панин насмешил фанатов за оправдания своих кривых ног

Скандальный российский актер Алексей Панин поспешил оправдаться перед поклонниками за свои кривые ноги, чем ещё больше насмешил поклонников в Instagram.

Алексей Панин купил мотоцикл BMW
Алексей Панин купил мотоцикл BMW

Российский актер Алексей Панин обзавелся новым транспортом. Известный лихач купил мотоцикл марки BMW.

Алексей Панин сжалился над фанатами и не стал раздеваться
Алексей Панин сжалился над фанатами и не стал раздеваться

Алексей Панин частенько публиковал откровенно провокационные и скандальные фотоматериалы, не стесняясь раздеваться донага перед камерой. Однако в последнее…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости