«Бандюк из 90-х»: Поклонники считают, что Панин стал заложником одной роли

По мнению фанатов, Панин похоронил свою актёрскую карьеру под грудой безумных выходок и слухов о нетрадиционной ориентации.

Шквал негодования поклонников вызвало новое видео в Instagram-аккаунте их кумира. Алексей Панин рассказал, как проходят съёмки новой кинокартины в Пензе. Судя по подписи, фильм будет называться «Зёма» и будет рассказывать о жизни бандитов в регионах. Поклонники уверены, что Панин стал заложником одной роли. Выход легендарной комедии Балабанова «Жмурки» прочно закрепил образ «бандюка из 90-х» в головах у зрителей.

Актёр провёл своим подписчикам виртуальную экскурсию по гримёрке. «Кого я могу ещё сыграть», - говорит на видео Панин и достаёт из-под завалов автомат. «Хотели «Жмурки-2»? Вот вам практически «Жмурки-2», - продолжает свой рассказ актёр. В комментариях поклонники написали, что действительно хотели бы увидеть продолжение культовой комедии.

Поклонники Алексея Панина уверены, что скандалы вокруг выходок артиста похоронили его актёрскую карьеру. Они считают, что для серьёзных ролей его больше не позовут, потому что создатели побоятся пагубного влияния репутации актёра на сборы и рейтинги кинокартины.

Яна Белова