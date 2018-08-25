Выставили за ворота со штрафом: Никита Турчин ушел с «Дома-2»

В Сети говорят, что причиной ухода стало не соблюдение одного из пунктов контракта. Отметим, что участник «Битвы экстрасенсов» пробыл на телестройке всего пять месяцев.

На протяжении данного времени Никита Турчин не крутил роман ни с одной девушкой проекта «Дом-2», оправдываясь общением с остальными участниками. Недавно в интернете появились разговоры, что Никиту выставили за ворота шоу, так еще и выписали штраф. Говорят, что причиной для ухода стало нарушение одного из пунктов в контракте. Сам участник «Битвы экстрасенсов» всегда говорил, что данный проект не является главным для него. По его словам, он пришел на телестройку не только, чтобы найти избранницу, но и чтобы обзавестись большим количеством подписчиков в соцсети Instagram. Помимо этого, Никита Турчин поведал, что вся история с уходом мутная, а также добавил, что за него чуть не поскандалили два канала. Предположительно, Никита намекал, что авторы «Битвы экстрасенсов» не хотели, чтобы он работал на двух проектах.

Напоминаем, Никита Турчин являлся самым молодым участником шоу «Дом-2». На момент прихода на проект ему исполнилось 18 лет. Именно поэтому парень предъявил письменное разрешение родителей.

Анна Котова