Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Мнения

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

Сюжеты:

«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая Собчак с книгой между ног переплюнула Волочкову Выставили за ворота со штрафом: Никита Турчин ушел с «Дома-2» «Бандюк из 90-х»: Поклонники считают, что Панин стал заложником одной роли «Нет грязному белью!»: Малахова попросили не отуплять людей своими шоу Актриса Яна Кошкина попала в больницу Ольга Бузова поздравила Ивана Бессонова с победой на классическом «Евровидении» Образования и дома хватает: Киркоров не хочет пускать детей в школу Викторию Боню раскритиковали за неподобающее поведение в ночном клубе Лена Миро уличила «изменщицу» Шурыгину в клонировании образа Шишковой Бородина заткнула рот Бузовой в эфире ТНТ Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование Samsung объяснила, почему Galaxy Note 9 – лучший смартфон
| | Выставили за ворота со штрафом: Никита Турчин ушел с «Дома-2»

Выставили за ворота со штрафом: Никита Турчин ушел с «Дома-2»

Сегодня, 09:07

В Сети говорят, что причиной ухода стало не соблюдение одного из пунктов контракта. Отметим, что участник «Битвы экстрасенсов» пробыл на телестройке всего пять месяцев.

На протяжении данного времени Никита Турчин не крутил роман ни с одной девушкой проекта «Дом-2», оправдываясь общением с остальными участниками. Недавно в интернете появились разговоры, что Никиту выставили за ворота шоу, так еще и выписали штраф. Говорят, что причиной для ухода стало нарушение одного из пунктов в контракте. Сам участник «Битвы экстрасенсов» всегда говорил, что данный проект не является главным для него. По его словам, он пришел на телестройку не только, чтобы найти избранницу, но и чтобы обзавестись большим количеством подписчиков в соцсети Instagram. Помимо этого, Никита Турчин поведал, что вся история с уходом мутная, а также добавил, что за него чуть не поскандалили два канала. Предположительно, Никита намекал, что авторы «Битвы экстрасенсов» не хотели, чтобы он работал на двух проектах.

Напоминаем, Никита Турчин являлся самым молодым участником шоу «Дом-2». На момент прихода на проект ему исполнилось 18 лет. Именно поэтому парень предъявил письменное разрешение родителей.


Анна Котова
Новости по теме
Юный маг Никита Турчин хочет найти свою любовь на шоу «Дом-2»
Юный маг Никита Турчин хочет найти свою любовь на шоу «Дом-2»

Экстрасенс Никита Турчин решил принять участие в проекте «Дом-2». К этому шагу парня подтолкнуло расставание с девушкой. Никита Турчин намерен найти свою…

Маг из 15-ой «Битвы экстрасенсов» может сесть в тюрьму на 10 лет
Маг из 15-ой «Битвы экстрасенсов» может сесть в тюрьму на 10 лет

В соцсетях сообщается, что в скором времени бывший участник «Битвы экстрасенсов» Арсений Караджа может очутиться в тюрьме. Поклонники петербургского мага…

Экстрасенс и участник «Дома-2» Георгий Малиновский ослеп
Экстрасенс и участник «Дома-2» Георгий Малиновский ослеп

Экс-участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Георгий Малиновский болеет страшной болезнью. О своем неутешительном диагнозе он рассказал журналистам.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости