Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | «Нет грязному белью!»: Малахова попросили не отуплять людей своими шоу

«Нет грязному белью!»: Малахова попросили не отуплять людей своими шоу

Сегодня, 08:32

Анонс нового выпуска шоу «Привет, Андрей» совершенно не порадовал поклонников Малахова.

Намекая на некие личные тайны в жизни актрисы Натальи Гундаревой, телеведущий сопроводил это мини-роликом, где позировал на фоне сладостей. Однако, по мнению фанатов, такая сладость вряд ли придётся людям по вкусу. Они отметили, что нет никакого желания «смотреть очередные срачи», тем более, задевающие прошлое ныне покойной знаменитости. Подписчики отметили, что ранее были программы, которые не отупляли.

Больше выпускалось познавательных и развлекательных шоу, где зрителей воспринимали «как своих», а не вынуждали их «спорить о грязном белье». Фанаты попросили телеведущего задуматься об этом, поскольку из-за засилья в том числе и его шоу уже мало желания смотреть телевизор. Гораздо приятнее становится находить в Сети выпуски старых познавательных шоу.


Ирина Летинская
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