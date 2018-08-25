Актриса Яна Кошкина попала в больницу

Работа на износ оказала негативное влияние на здоровье девушки.

Знаменитая российская актриса Яна Кошкина в минувшую пятницу попала в больницу, о чём сообщила своим преданным поклонникам в сети Instagram. В микроблоге жгучей брюнетки появился снимок, на котором Кошкина запечатлена на больничной койке под капельницей. Помощь врачей актрисе понадобилась из-за резкого ухудшения самочувствия, так как Яна не сумела справиться с поднявшейся температурой самостоятельно. Однако, Яна Кошкина не стала огорчаться из-за произошедшего, заявив, что болезнь предоставила ей некоторое время для заслуженного «отдыха», который ей довелось провести в больнице.

Заметим, многие фанаты Кошкиной сразу же обратили внимание на то, что даже в больничной палате Яна успела наложить профессиональный макияж и сделать пышную укладку волос перед тем, как сфотографироваться для Instagram. Некоторые поклонники актрисы предположили, что причиной госпитализации могла послужить беременность, однако, вскоре подобные предположения были отвергнуты.

Александр Вест