Данила Козловский повез возлюбленную Ольгу Зуеву отдохнуть «как в детстве»

Актер часто жалуется, что даже летом съемочная площадка его не отпускает. пока другие переворачиваются на пляжах, как кабачки на грядке, он вертится перед камерами, как уж на сковородке.

В этом году Даниле повезло. у него появились свободные выходные и он повез возлюбленную Ольгу Зуеву отдохнуть «как в детстве» на природе. В отличие от многих коллег по цеху, Козловский выбрал для отдыха не заграничные пляжи, а местные красоты.

Сам актер вспоминает детские годы, прыгая с тарзанки. Соответствующий кадр в Instagram он сопроводил задорным комментарием. В это время его очаровательная спутница сидит на пледе и задумчиво смотрит на возлюбленного.

Поклонникам очень понравилось, что молодые люди решили отдохнуть в России, еще и на речке. Пейзаж показался им сказочным, а сами знаменитости органично в него вписались. Ольгу так и вовсе прозвали «Аленушкой». Хоть некоторым показалось, что девушка больше похожа на нимфу. «Восхитительная» - этот комплимент уже относился к паре Данилы и Ольги.

Дарья Светозарова