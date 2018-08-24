Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Мнения

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

Сюжеты:

Ольга Бузова поздравила Ивана Бессонова с победой на классическом «Евровидении» Образования и дома хватает: Киркоров не хочет пускать детей в школу Викторию Боню раскритиковали за неподобающее поведение в ночном клубе Лена Миро уличила «изменщицу» Шурыгину в клонировании образа Шишковой Бородина заткнула рот Бузовой в эфире ТНТ Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование Samsung объяснила, почему Galaxy Note 9 – лучший смартфон 51-летний Венсан Кассель окольцевал 21-летнюю модель «Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал Блогер сделал песню в стиле «Кино» к годовщине кончины Виктора Цоя Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву Мусульманку заставили раздеться, чтобы доказать отсутствие взрывчатки в белье
| | Данила Козловский повез возлюбленную Ольгу Зуеву отдохнуть «как в детстве»

Данила Козловский повез возлюбленную Ольгу Зуеву отдохнуть «как в детстве»

Вчера, 23:38

Актер часто жалуется, что даже летом съемочная площадка его не отпускает. пока другие переворачиваются на пляжах, как кабачки на грядке, он вертится перед камерами, как уж на сковородке.

 

В этом году Даниле повезло. у него появились свободные выходные и он повез возлюбленную Ольгу Зуеву отдохнуть «как в детстве» на природе. В отличие от многих коллег по цеху, Козловский выбрал для отдыха не заграничные пляжи, а местные красоты.

 

Сам актер вспоминает детские годы, прыгая с тарзанки. Соответствующий кадр в Instagram он сопроводил задорным комментарием. В это время его очаровательная спутница сидит на пледе и задумчиво смотрит на возлюбленного.

 

Поклонникам очень понравилось, что молодые люди решили отдохнуть в России, еще и на речке. Пейзаж показался им сказочным, а сами знаменитости органично в него вписались. Ольгу так и вовсе прозвали «Аленушкой». Хоть некоторым показалось, что девушка больше похожа на нимфу. «Восхитительная» - этот комплимент уже относился к паре Данилы и Ольги.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Козловский рассказал, как несладко ему пришлось во время съемки интимной сцены с Зуевой
Козловский рассказал, как несладко ему пришлось во время съемки интимной сцены с Зуевой

 Начинающий режиссер Данила Козловский поделился с журналистами своими впечатлениями о съемке фильма «Тренер». В этой картине сценарист исполнил главную роль,…

Данила Козловский признался в любви жителям Нижнего Новгорода
Данила Козловский признался в любви жителям Нижнего Новгорода

Актер Данила Козловский провел встречу со зрителями из Нижнего Новгорода вчера, в ходе премьеры своего режиссерского дебюта фильма «Тренер» и признался, что…

Данила Козловский о Серебрякове: «Он патриот своей страны»
Данила Козловский о Серебрякове: «Он патриот своей страны»

Прославленный актер и режиссер Данила Козловский признался Олегу Меньшикову в эфире его передачи «Ом» на YouTube , что он считает Алексея Серебрякова патриотом…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости