«Настя, выдыхай! Снято!»: Волочкова максимально втянула живот, чтобы казаться стройнее

В новом ролике балерина показала и рассказала, как еще проводит время на Корфу в Греции.

Недавно российская прима-балерина Анастасия Волочкова порадовала поклонников новым видео из отдыха в Греции. На обнародованных кадрах звезда лежит под яркими лучами солнца на шезлонге в купальнике, но фанаты заметили, как Волочкова максимально втянула живот, чтобы казаться стройнее. Шутки и иронические замечания насчет этого посыпались моментально.

«Вы так резко встали, чтобы никто не увидел ваш живот. Я аж испугалась», «Как соскочили резко, неожиданно получилось и живот прикрыли. Да у многих такая проблема, что всем нам хочется быть стройными», «Вы так втянули живот, что получилось крайне неестественно», «Выдыхай, бобеерррр», «Настя, выдыхай! Снято!», - писали подписчики. Многие посоветовали балерине быть более естественной, а также сменить наконец этот купальник, в котором она появляется на каждом фото и видео. Нашлись те, кто позавидовал шикарному отдыху Волочковой, которая может позволить себе загорать, плавать сутками напролет, а вечером ходить в таверну.