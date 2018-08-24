Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | «Настя, выдыхай! Снято!»: Волочкова максимально втянула живот, чтобы казаться стройнее

«Настя, выдыхай! Снято!»: Волочкова максимально втянула живот, чтобы казаться стройнее

Сегодня, 23:01

В новом ролике балерина показала и рассказала, как еще проводит время на Корфу в Греции.

Недавно российская прима-балерина Анастасия Волочкова порадовала поклонников новым видео из отдыха в Греции. На обнародованных кадрах звезда лежит под яркими лучами солнца на шезлонге в купальнике, но фанаты заметили, как Волочкова максимально втянула живот, чтобы казаться стройнее. Шутки и иронические замечания насчет этого посыпались моментально.

«Вы так резко встали, чтобы никто не увидел ваш живот. Я аж испугалась», «Как соскочили резко, неожиданно получилось и живот прикрыли. Да у многих такая проблема, что всем нам хочется быть стройными», «Вы так втянули живот, что получилось крайне неестественно», «Выдыхай, бобеерррр», «Настя, выдыхай! Снято!», - писали подписчики. Многие посоветовали балерине быть более естественной, а также сменить наконец этот купальник, в котором она появляется на каждом фото и видео. Нашлись те, кто позавидовал шикарному отдыху Волочковой, которая может позволить себе загорать, плавать сутками напролет, а вечером ходить в таверну.


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