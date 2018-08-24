Ольга Бузова поздравила Ивана Бессонова с победой на классическом «Евровидении»

16-летний петербуржец занял первое место после исполнения Первого концерта Чайковского.

Знаменитая российская певица Ольга Бузова донесла до своей 13-миллионной аудитории действительно важную информацию – поздравила своего земляка Ивана с победой на классическом «Евровидении». Однако не обошлось без введения аудитории в заблуждение, ведь исполнительница случайно и умышленно не упомянула полное имя Ивана Бессонова, а в качестве фото взяла свой снимок с Иваном Ургантом. Не все следят за последними новостными сводками, а, учитывая, что Ургант тоже из Петербурга, поклонники восприняли важную информацию, как нелепую шутку и начали иронизировать по этому поводу.

В то же время 16-летний Иван Бессонов действительно занял первое место среди конкурентов из 18 стран благодаря своему виртуозному исполнению Первого концерта Чайковского. В Eurovision Young Musicians он смог попасть благодаря предыдущей победе в конкурсе «Синяя птица» от телеканала «Россия 1».