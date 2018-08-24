Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | «Первые шаги»: Максим Галкин опубликовал архивное видео с годовалыми Лизой и Гарри

«Первые шаги»: Максим Галкин опубликовал архивное видео с годовалыми Лизой и Гарри

Сегодня, 21:30

Юморист показал будничную жизнь своих детей в ролике четырёхлетней давности.

Известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал архивное видео с годовалыми близнецами Лизой и Гарри четырехлетней давности. Комик удивляется тому, как быстро пролетело это время и как удачно Алла Пугачева и он сам успели запечатлеть первые шаги и первые яркие эмоции своих детей. В ролике дети действительно то учатся ходить, то сидят на руках у своих родителей, то задорно смеются.

Уже в сентябре Елизавете и Гарри исполнится пять лет. В последние годы их отец особенно часто публикует видео с ними, и уже ясно, что характер у близнецов очень разный. Если дочь Примадонны и Галкина с удовольствием позирует для камеры, проявляя весь свой артистизм в обычной жизни, то сын знаменитостей выглядит на видео куда скромнее и намного реже хочет появляться в кадре. В одном из последних видео Гарри с интересом смотрит, как Раймонд Паулс играет на клавишном инструменте, но когда мать подталкивает его подойти ближе, стесняется и отказывается. В конце концов, Гарри начинает все-таки нажимать на клавиши, увлекаясь процессом.


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