«Первые шаги»: Максим Галкин опубликовал архивное видео с годовалыми Лизой и Гарри

Юморист показал будничную жизнь своих детей в ролике четырёхлетней давности.

Известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал архивное видео с годовалыми близнецами Лизой и Гарри четырехлетней давности. Комик удивляется тому, как быстро пролетело это время и как удачно Алла Пугачева и он сам успели запечатлеть первые шаги и первые яркие эмоции своих детей. В ролике дети действительно то учатся ходить, то сидят на руках у своих родителей, то задорно смеются.

Уже в сентябре Елизавете и Гарри исполнится пять лет. В последние годы их отец особенно часто публикует видео с ними, и уже ясно, что характер у близнецов очень разный. Если дочь Примадонны и Галкина с удовольствием позирует для камеры, проявляя весь свой артистизм в обычной жизни, то сын знаменитостей выглядит на видео куда скромнее и намного реже хочет появляться в кадре. В одном из последних видео Гарри с интересом смотрит, как Раймонд Паулс играет на клавишном инструменте, но когда мать подталкивает его подойти ближе, стесняется и отказывается. В конце концов, Гарри начинает все-таки нажимать на клавиши, увлекаясь процессом.