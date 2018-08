«Первые шаги»: Максим Галкин опубликовал архивное видео с годовалыми Лизой и Гарри

Как же проносится время! Вроде и прописная истина, но только на своих детях это ощущаешь так щемяще неумолимо. Это видео четырёхлетней давности. Гарику и Лизочке чуть меньше года. Их первые шаги. ???? #елизаветагалкина #гарригалкин

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Aug 24, 2018 at 8:06am PDT