Образования и дома хватает: Киркоров не хочет пускать детей в школу

А возраст для того, чтобы сесть за парту у Аллы-Виктории и ее брата Мартина просто идеальный: одной семь, а другому – шесть лет.

Российский поп-король заявил, что хочет продлить им детство: «Пусть еще год побудут детьми, а образования им и дома хватает». И в самом деле: неучами детей Филиппа Бедросовича назвать язык не поворачивается: они не просто умеют читать и писать, а изучают иностранные языки, занимаются спортом и танцами. На первый взгляд может показаться, что Киркоров готовит себе молодую смену, но артист внезапно категорически заявил: «На сцене я их видеть не желаю! Хочу держать их вдалеке от шоу-бизнеса».

Тут певец принялся рассуждать на тему тяжести венца славы и говорить о том, что его наследникам нудно идти своим путем, а не по проторенной дорожке. «Я за них уже отработал. чтобы выжить здесь нужны не просто нервы из стали, а целые канаты».

Недавно певец вернулся из летнего отпуска. Со своими детьми артист отдыхал в Америке. по его словам, он взбодрился на аттракционах и очень не хотел возвращаться в Москву. Несмотря на то, что отдых влетел Филиппу Бедросовичу в копеечку, он не унывает. «Олигархи часто зовут меня к себе на праздники. Кризис меня не коснулся». Далее поп-король раскрыл секрет своей популярности: «Хиты надо записывать. Бог мне посылает хиты и дает возможность выживать».

Артист иногда жалуется, что ему сложно успевать и зрителей порадовать, и олигархам угодить. ведь помимо заказных выступлений, у Киркорова есть еще и гастроли. Артист объяснил, почему еще не хочет отпускать детей в школу. Оказалось, что главные хиты уходящего лета «Цвет настроения синий» и «Ибица» - это целиком заслуга маленьких наследников исполнителя. По его словам, они наполняют дом такой энергетикой, что Кирковро перешел от дерессивных песен о несчастной любви к дискотечным хитам. «А что, Том Джонс тоже не мальчик выпустил «Секс-бомб», - заявил поп-король.

Дарья Светозарова