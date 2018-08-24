Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Мнения

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

Сюжеты:

Образования и дома хватает: Киркоров не хочет пускать детей в школу Викторию Боню раскритиковали за неподобающее поведение в ночном клубе Лена Миро уличила «изменщицу» Шурыгину в клонировании образа Шишковой Бородина заткнула рот Бузовой в эфире ТНТ Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование Samsung объяснила, почему Galaxy Note 9 – лучший смартфон 51-летний Венсан Кассель окольцевал 21-летнюю модель «Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал Блогер сделал песню в стиле «Кино» к годовщине кончины Виктора Цоя Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву Мусульманку заставили раздеться, чтобы доказать отсутствие взрывчатки в белье Эксперты: Не стоит тратить деньги на Asus Zenfone 5Z
| | Образования и дома хватает: Киркоров не хочет пускать детей в школу

Образования и дома хватает: Киркоров не хочет пускать детей в школу

Сегодня, 21:21

А возраст для того, чтобы сесть за парту у Аллы-Виктории и ее брата Мартина просто идеальный: одной семь, а другому – шесть лет.

 

Российский поп-король заявил, что хочет продлить им детство: «Пусть еще год побудут детьми, а образования им и дома хватает». И в самом деле: неучами детей Филиппа Бедросовича назвать язык не поворачивается: они не просто умеют читать и писать, а изучают иностранные языки, занимаются спортом и танцами. На первый взгляд может показаться, что Киркоров готовит себе молодую смену, но артист внезапно категорически заявил: «На сцене я их видеть не желаю! Хочу держать их вдалеке от шоу-бизнеса».

Тут певец принялся рассуждать на тему тяжести венца славы и говорить о том, что его наследникам нудно идти своим путем, а не по проторенной дорожке. «Я за них уже отработал. чтобы выжить здесь нужны не просто нервы из стали, а целые канаты».

Недавно певец вернулся из летнего отпуска. Со своими детьми артист отдыхал в Америке. по его словам, он взбодрился на аттракционах и очень не хотел возвращаться в Москву. Несмотря на то, что отдых влетел Филиппу Бедросовичу в копеечку, он не унывает. «Олигархи часто зовут меня к себе на праздники. Кризис меня не коснулся». Далее поп-король раскрыл секрет своей популярности: «Хиты надо записывать. Бог мне посылает хиты и дает возможность выживать».

Артист иногда жалуется, что ему сложно успевать и зрителей порадовать, и олигархам угодить. ведь помимо заказных выступлений, у Киркорова есть еще и гастроли. Артист объяснил, почему еще не хочет отпускать детей в школу. Оказалось, что главные хиты уходящего лета «Цвет настроения синий» и «Ибица» - это целиком заслуга маленьких наследников исполнителя. По его словам, они наполняют дом такой энергетикой, что Кирковро перешел от дерессивных песен о несчастной любви к дискотечным хитам. «А что, Том Джонс тоже не мальчик выпустил «Секс-бомб», - заявил поп-король.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Филипп Киркоров лично займётся образованием детей
Филипп Киркоров лично займётся образованием детей

Филипп Киркоров лично готовит детей в школе, не доверяя распространенным методикам. Сегодня известному певцу исполняется 51 год.

Невзлюбив детей Пугачевой, Киркоров игнорирует их в Instagram
Невзлюбив детей Пугачевой, Киркоров игнорирует их в Instagram

Филипп Киркоров недолюбливает детей бывшей жены Аллы Пугачевой Гарри и Елизавету, о чем может свидетельсьтвовать его пост в Instagram. Об отпрысках Прримадонны…

Киркоров через соцсети поздравил детей с дебютом на показе Юдашкина
Киркоров через соцсети поздравил детей с дебютом на показе Юдашкина

Дочь знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина накануне презентовала в Москве детскую коллекцию одежды. Король российской эстрады Филипп Киркоров не смог…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости