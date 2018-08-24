Викторию Боню раскритиковали за неподобающее поведение в ночном клубе

Экс-участница проекта «Дом-2» продемонстрировала фотографию с подругой, с которой отдыхала в увеселительном заведении Франции.

Многие подписчики набросились с критикой на Викторию Боню, обвиняя ее в плохом поведении в ночном клубе. Например, одна из подписчиц заявила, что прежде не верила в слухи о ее личной жизни, но изменила свое мнение, увидев, как отдыхает звезда. По ее словам, Боня с подругой вели себя самым неподобающим образом, подсаживаясь ко всем мужчинам за столиками и активно прижимаясь к ним. Фолловер сравнила Викторию с проституткой, активно употреблявшей алкоголь в клубе. Сама Боня пока никак не прокомментировала такой грозный выпад в ее адрес.

Не стоит исключать и такой вариант: кто-то захотел позлить бывшую звезду «Дом-2». Ныне она взрослый человек и респектабельная дама, которая не может клеиться ко всем подряд.

Никита Готский