Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Мнения

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

Сюжеты:

Образования и дома хватает: Киркоров не хочет пускать детей в школу Викторию Боню раскритиковали за неподобающее поведение в ночном клубе Лена Миро уличила «изменщицу» Шурыгину в клонировании образа Шишковой Бородина заткнула рот Бузовой в эфире ТНТ Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование Samsung объяснила, почему Galaxy Note 9 – лучший смартфон 51-летний Венсан Кассель окольцевал 21-летнюю модель «Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал Блогер сделал песню в стиле «Кино» к годовщине кончины Виктора Цоя Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву Мусульманку заставили раздеться, чтобы доказать отсутствие взрывчатки в белье Эксперты: Не стоит тратить деньги на Asus Zenfone 5Z
| | Викторию Боню раскритиковали за неподобающее поведение в ночном клубе

Викторию Боню раскритиковали за неподобающее поведение в ночном клубе

Сегодня, 21:05

Экс-участница проекта «Дом-2» продемонстрировала фотографию с подругой, с которой отдыхала в увеселительном заведении Франции.

 

Многие подписчики набросились с критикой на Викторию Боню, обвиняя ее в плохом поведении в ночном клубе. Например, одна из подписчиц заявила, что прежде не верила в слухи о ее личной жизни, но изменила свое мнение, увидев, как отдыхает звезда. По ее словам, Боня с подругой вели себя самым неподобающим образом, подсаживаясь ко всем мужчинам за столиками и активно прижимаясь к ним. Фолловер сравнила Викторию с проституткой, активно употреблявшей алкоголь в клубе. Сама Боня пока никак не прокомментировала такой грозный выпад в ее адрес.

Не стоит исключать и такой вариант: кто-то захотел позлить бывшую звезду «Дом-2». Ныне она взрослый человек и респектабельная дама, которая не может клеиться ко всем подряд.


Никита Готский
Новости по теме
Самбурская призвала Викторию Боню не пиариться за ее счет
Самбурская призвала Викторию Боню не пиариться за ее счет

Актриса и певица Настасья Самбурская разместила на своей страничке в Instagram заявление о хэйтерах, однако, неожиданно для самой звезды, свой комментарий под…

Викторию Боню поразил гол Криштиану Роналду
Викторию Боню поразил гол Криштиану Роналду

Модель и бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Виктория Боня была на игре мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса». Отметим, противостояние…

Виктория Боня опубликовала снимок из спальной комнаты
Виктория Боня опубликовала снимок из спальной комнаты

 Актриса и модель Виктория Боня продолжает радовать поклонников новыми фотографиями. На этот раз экс-участнице шоу «Дом-2» захотелось узнать, о чем думают ее…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости