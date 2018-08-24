Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | Лена Миро уличила «изменщицу» Шурыгину в клонировании образа Шишковой

Лена Миро уличила «изменщицу» Шурыгину в клонировании образа Шишковой

Сегодня, 20:19

Известный блогер не поскупилась на сравнения и уличила «провинциальное быдло» Шурыгину в копировании образа успешной модели.

Несмотря на то, что Алёна Шишкова родила Тимати прекрасную дочку, ей удалось сохранить себя в презентабельной и желанной форме. Чего не скажешь о Диане Шурыгиной. Диана «Изнасилованная» Шурыгина, конечно, пока не родила, но привести себя в божеский вид после стольких месяцев жизни в Москве так и не смогла, хотя делала отчаянные попытки.

Блогер назвала несколько схожестей между девушками, которые делают их, при правильном угле обзора, почти неразличимыми. Ими стали белоснежные волосы и идентичная форма бровей. Делать кукольное лицо у Шурыгиной получается благодаря манипуляциям с фоторедакторами. Клон Алёны Шишковой испытывает явные трудности с «идеальной московской» фигурой и дорогой одеждой. Вероятно, зарплата видеооператора не позволяет Диане и её мужу тратить деньги на создание образов, потому совсем недавно девушку стали называть изменщицей, заметив со взрослым мужчиной.


Елизавета Трюфель
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