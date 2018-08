Песни Майкла Джексона в посмертном альбоме были подделкой

В 2014 году одна из фанаток легенды подала в суд на компанию Sony Music, выпустившую пластинку. Но только через четыре года лейбл признал, что композиции певца исполнил самозванец.

Компания Sony Music Entertainment призналась, что некоторые песни Майкла Джексона в посмертном альбоме под названием Michael были подделкой. Треки Breaking News, Keep Your Head Up и Monster спел имперсонатор Джейсон Малачи, сообщили представители компании в суде.

Альбом вышел в 2010 году и его мгновенно раскупили. Но пластинка вызвала много подозрений. Так, родные Майкла заявили, что три песни спел не Джексон, а обожательница поп-певца Вера Серова и вовсе подала иск в суд Лос-Аджелеса.

Сотрудники Sony Music не могли доказать, что треки были записаны при участии Короля поп-музыки. Расследование продолжается. Судьи вынесут решение только через 90 дней. Каким оно будет неизвестно, но репутацию студия восстановить уже не сможет.

Татьяна Преображенская