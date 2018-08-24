Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Мнения

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

Сюжеты:

Образования и дома хватает: Киркоров не хочет пускать детей в школу Викторию Боню раскритиковали за неподобающее поведение в ночном клубе Лена Миро уличила «изменщицу» Шурыгину в клонировании образа Шишковой Бородина заткнула рот Бузовой в эфире ТНТ Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование Samsung объяснила, почему Galaxy Note 9 – лучший смартфон 51-летний Венсан Кассель окольцевал 21-летнюю модель «Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал Блогер сделал песню в стиле «Кино» к годовщине кончины Виктора Цоя Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву Мусульманку заставили раздеться, чтобы доказать отсутствие взрывчатки в белье Эксперты: Не стоит тратить деньги на Asus Zenfone 5Z
| | Песни Майкла Джексона в посмертном альбоме были подделкой

Песни Майкла Джексона в посмертном альбоме были подделкой

Сегодня, 20:37

В 2014 году одна из фанаток легенды подала в суд на компанию Sony Music, выпустившую пластинку. Но только через четыре года лейбл признал, что композиции певца исполнил самозванец.

 

Компания Sony Music Entertainment призналась, что некоторые песни Майкла Джексона в посмертном альбоме под названием Michael были подделкой. Треки Breaking News, Keep Your Head Up и Monster спел имперсонатор Джейсон Малачи, сообщили представители компании в суде.

Альбом вышел в 2010 году и его мгновенно раскупили. Но пластинка вызвала много подозрений. Так, родные Майкла заявили, что три песни спел не Джексон, а обожательница поп-певца Вера Серова и вовсе подала иск в суд Лос-Аджелеса.

Сотрудники Sony Music не могли доказать, что треки были записаны при участии Короля поп-музыки. Расследование продолжается. Судьи вынесут решение только через 90 дней. Каким оно будет неизвестно, но репутацию студия восстановить уже не сможет.


Татьяна Преображенская
Новости по теме
Неизвестная песня Майкла Джексона выйдет в альбоме Дрейка
Неизвестная песня Майкла Джексона выйдет в альбоме Дрейка

 Композиция исполнителя в пластинке написана под названием Don’t Matter to Me. Джексон лично собирался представить песню, но не успел.

Американский медиум рассказал сенсационные подробности смерти Майкла Джексона
Американский медиум рассказал сенсационные подробности смерти Майкла Джексона

Спекуляции на тему кончины короля поп-музыки Майкла Джексона не утихают до сих пор. Очередное сенсационное заявление прозвучало от медиума из американского шоу…

Знаменитый двойник Майкла Джексона впервые приехал в Россию с концертом
Знаменитый двойник Майкла Джексона впервые приехал в Россию с концертом

В Петербурге на новой сцене ЛДМ выступил знаменитый двойник короля поп-музыки Майкла Джексона Вильям Холл. Мероприятие организовали на таком высоком уровне,…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости