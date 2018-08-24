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| | В Финляндии четыре человека погибли при аварии с автобусом

В Финляндии четыре человека погибли при аварии с автобусом

Сегодня, 20:25

Пассажирское транспортное средство с 20 людьми в салоне упало с моста на железную дорогу.

 

Четыре человека погибли в результате инцидента в финнском городе Коупио в провинции Свереное Саво. Согласно первоначальным сведениям, перед тем, как рухнуть с моста, автобус столкнулся минимум с пятью легковушками.

 

Всего помощь медиков понадобилась 23 пострадавшим. Скончались четыре. Вероятной причиной ДТП стала неполадка в автобусе – отказ тормозов. Сейчас движение на этом участке трассы и железнодорожного полотна заблокировано.

В Сеть попали первые фотографии с места аварии с автобусом в Финляндии. Сообщается, что столкновение произошло около 15 часов по местному времени.


Дарья Светозарова
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