В Финляндии четыре человека погибли при аварии с автобусом

Пассажирское транспортное средство с 20 людьми в салоне упало с моста на железную дорогу.

Четыре человека погибли в результате инцидента в финнском городе Коупио в провинции Свереное Саво. Согласно первоначальным сведениям, перед тем, как рухнуть с моста, автобус столкнулся минимум с пятью легковушками.

Всего помощь медиков понадобилась 23 пострадавшим. Скончались четыре. Вероятной причиной ДТП стала неполадка в автобусе – отказ тормозов. Сейчас движение на этом участке трассы и железнодорожного полотна заблокировано.

В Сеть попали первые фотографии с места аварии с автобусом в Финляндии. Сообщается, что столкновение произошло около 15 часов по местному времени.

Дарья Светозарова