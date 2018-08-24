Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | «Только импланты и спасают»: Подписчики поспорили об «ужасной» фигуре Оксаны Самойловой

«Только импланты и спасают»: Подписчики поспорили об «ужасной» фигуре Оксаны Самойловой

Сегодня, 20:09

Модель оклеветала себя, чтобы отхватить комплимент, но многие хейтеры и впрямь нашли, что хвастать матери троих дочерей в принципе и нечем.

 

«Ни намека на спортзал, зад плоский, ноги кривые, а грудь сделали в клинике», - заявили многочисленные ненавистники Оксаны Самойловой. «Да, импланты хороши, - хирургу респект», - высказалась еще одна группа пользователей. «Это она типа на комплимент нарывается?», - поинтересовались еще не определившиеся со своими симпатиями юзеры. «Худая, сиьскастая без целлюлита, как и многие девчонки сейчас. Что тут обсуждать?», - изумились остальные. «при бабле и в холе можно и не такую фигуру отхватить. вот губы – это позорище. силикон или природа обидела», - съехидничали некоторые фолловеры. Другие решили продолжить дискуссию в таком ключе: «Да мне тоже кажется, что и жизни такой не позавидуешь, а фигуре уж тем более???? всё плохо у вас, Оксан, устаете наверное по морям да по океанам ездить? Да еще муж плохой и детки косые да кривые, короче всем бы так жить…», - высказалась одна из «сочувствующих» созерцательниц.

Однако поклонников оказалось в несколько раз больше. Они буквально утопили красотку в овациях: «Шикарная, какие потрясающие изгибы!», «Хочу такую же ужасную фигуру!», «Оксана, ты моя мотивация, не обращай внимания на этих вечножрущих ленивых чмо и толстых куриц».

Завистники, впрочем, молчать не стали. Представители лагеря «толстых куриц» поспорили об «ужасной фигуре» Самойловой: «Только сиськи и спасают, а так смотреть не на что. Настоящие мужики любят посочнее». Однако снова раздалось: «Офигенная идеал, пример для подражания». Только комментариев набралось несколько тысяч, а лайков больше 146 тысяч всего за пару минут.


Дарья Светозарова
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