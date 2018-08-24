Бородина заткнула рот Бузовой в эфире ТНТ

Телеведущая публично унизила коллегу в ходе спора об отношениях на «Доме-2».

Недавно на телеканале ТНТ запустили новое шоу «Бородина против Бузовой», в котором коллеги должны были отстаивать свою точку мнения по злободневным вопросам. Фанаты начали говорить о том, что мнение Ксении Бородиной и Ольги Бузовой не такие уж разные, так как в первом выпуске шоу они часто поддакивали друг другу. Однако недавно ведущие, будто опровергая эти слухи, показали настоящий спор и реальное противостояние в полемике. Бородина в пылу обсуждений даже заткнула рот Бузовой в эфире шоу.

Настолько разные точки зрения ведущие смогли проявить во время обсуждений отношений участников «Дом-2» Анастасии Кочервей и Андрея Шабарина. На реалити-шоу эта парочка постоянно скандалит, а Шабарин нередко бьет свою возлюбленную. Бузова сразу же заявила, что ни один уважающий себя человек недолжен терпеть унижения и побои, неважно насколько сильную любовь он испытывает к своему мучителю. Бородина, напротив, похвалила стойкость Кочервей и то, что она не бросает избранника.

Когда Бородина посоветовала ей помолчать, Бузова проглотила это оскорбление, даже попыталась сгладить конфликт.