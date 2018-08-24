Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование

Знаменитость решила изменить себя, чтобы быть в тренде после просмотра работы известной видеоблогерши.

Лолита Милявская опубликовала в микроблоге видео, где она «восхищается» роликом популярной российской видеоблогерши и певицы Марьяны Ро. Лолита делится с подписчиками впечатлениями от просмотра и признается, что ей придется себя переделывать, чтобы быть в тренде. Публикацию звезда подписала так: «А я такая Марьяной Ро навеяно».

По словам Лолиты, девушка просто пример для подражания: «он спрашивает, а я такая, ну я такая, короче, я подошла, а он бухой, а я такая, а он такой я поняла, шо у меня отношения, а потом я такая маме показала…». Певица поняла, что она просто «просрала всю свою жизнь на образование» и вот учится давать интервью у таких блогеров.

А я такая???????????? Марьяной Ро навеяно))! A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Aug 24, 2018 at 9:02am PDT

Лолита очень удивилась, что «такое» имеет множество просмотров и пользуется популярностью. Пользователи отметили, что «растакая Лолита» и так в тренде и ей не нужно ничего менять. Многим понравился пост поп-дивы, здорово поднимающий настроение. Публика была просто заинтригована рассказом светской львицы и принялась искать ролик видеоблогера.

Татьяна Преображенская