Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование

Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование

Сегодня, 19:49

Знаменитость решила изменить себя, чтобы быть в тренде после просмотра работы известной видеоблогерши.

 

Лолита Милявская опубликовала в микроблоге видео, где она «восхищается» роликом популярной российской видеоблогерши и певицы Марьяны Ро. Лолита делится с подписчиками впечатлениями от просмотра и признается, что ей придется себя переделывать, чтобы быть в тренде. Публикацию звезда подписала так: «А я такая Марьяной Ро навеяно».

По словам Лолиты, девушка просто пример для подражания: «он спрашивает, а я такая, ну я такая, короче, я подошла, а он бухой, а я такая, а он такой я поняла, шо у меня отношения, а потом я такая маме показала…». Певица поняла, что она просто «просрала всю свою жизнь на образование» и вот учится давать интервью у таких блогеров.

А я такая???????????? Марьяной Ро навеяно))!

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Лолита очень удивилась, что «такое» имеет множество просмотров и пользуется популярностью. Пользователи отметили, что «растакая Лолита» и так в тренде и ей не нужно ничего менять. Многим понравился пост поп-дивы, здорово поднимающий настроение. Публика была просто заинтригована рассказом светской львицы и принялась искать ролик видеоблогера.


Татьяна Преображенская
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