Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | Дочь Спартака Мишулина выиграла дело в суде против лже-родственника

Дочь Спартака Мишулина выиграла дело в суде против лже-родственника

Сегодня, 20:08

Прежде в их семье появился Тимур Еремеев, называвший себя сыном артиста, далее возник Эдуард Сорокин, уверявший всех, что является его внуком.

 

Вчера прошел суд, где Сорокины требовали признать Эдуарда наследником Спартака Мишулина, но вердикт оказался не в их пользу. Представители Карины Мишулиной, заявили, что обратная сторона не предоставила суду доказательств, имевших бы юридическую силу. Сорокин ранее утверждал, что Мишулин давно будто бы жил вместе с его бабушкой и показывал выписку из амбарной книги, но экспертизы доказала: в документе расписывался не Спартак Васильевич.

По данным его дочери, которая ведет борьбу с лже-родными, вероятная бабушка Эдуарда и актер никогда не трудились вместе в Калининском театре. Сорокины пригласили в суд некоего человека 1956 года рождения, рассказавшего о событиях 40-х годов. Карина довольна судебным вердиктом и уверена, что правда будет на ее стороне.

Ранее Карина Мишулина призналась, что в детские годы нередко издевалась над животными. Иногда она мучила домашнего пса, не давая ему покоя и возможности поспать после ежедневных прогулок.


Никита Готский
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