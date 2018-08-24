51-летний Венсан Кассель окольцевал 21-летнюю модель

Его избранницей стала Тина Кулаки. 51-летний актер сам подтвердил слухи о женитьбе.

В его Instagram-аккаунте появилось красноречивое фото с короткой и емкой подписью «Да!». Юная модель и ее возлюбленный в возрасте, который классики называют «самым расцветом сил» познакомились в 2015 году. Говорить о грядущей свадьбе стали еще в начале весны, но лишь недавно Венсан Кассель официально подтвердил, что окольцевал 21-летнюю Кулаки.

Ранее сообщалось, что звезда фильмов «Черный лебедь» и «Багровые реки» сыграет свадьбу на малой родине невесты - в городе Биаррице.

В течение 14 лет Кассель являлся мужем кинодивы Моники Белуччи. Однако в 2013 году их брак дал трещину, и супруги развелись.

Дарья Светозарова