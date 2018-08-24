Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | 51-летний Венсан Кассель окольцевал 21-летнюю модель

51-летний Венсан Кассель окольцевал 21-летнюю модель

Сегодня, 19:31

Его избранницей стала Тина Кулаки. 51-летний актер сам подтвердил слухи о женитьбе.

 

В его Instagram-аккаунте появилось красноречивое фото с короткой и емкой подписью «Да!». Юная модель и ее возлюбленный в возрасте, который классики называют «самым расцветом сил» познакомились в 2015 году. Говорить о грядущей свадьбе стали еще в начале весны, но лишь недавно Венсан Кассель официально подтвердил, что окольцевал 21-летнюю Кулаки.

 

Ранее сообщалось, что звезда фильмов «Черный лебедь» и «Багровые реки» сыграет свадьбу на малой родине невесты - в городе Биаррице.

В течение 14 лет Кассель являлся мужем кинодивы Моники Белуччи. Однако в 2013 году их брак дал трещину, и супруги развелись.


Дарья Светозарова
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