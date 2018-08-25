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| | Джанет Джексон на весь Instagram призналась в любви к Казахстану

Джанет Джексон на весь Instagram призналась в любви к Казахстану

Сегодня, 04:30

Известной казахстанской артистке Софи Манасян посчастливилось пообщаться со знаменитостью.

 

В Instagram появилось эмоциональное видео, где Джанет Джексон признается в любви к Казахстану. Маленькая казахстанская девочка-артистка Софи Манасян, которая учится и выступает в Лос-Анджелесе, встретилась с сестрой легендарного Майкла Джексона. Ролик опубликовала юная гордость Казахстана.

Талантливая девочка очень рада, что встретилась с Джанет, признавшуюся на камеру, что любит ее страну. "Вы услышали, что Janet Jackson сказала?", - восторженно спрашивает подписчиков Софи Манасян.

Известно, что Джанет Джексон недавно выпустила первую песню после трехлетнего перерыва. Видеклип на песню снял Дейв Майерс в классическом стиле поп-звезды, с красочными нарядами, множеством сюжетов и танцорами. Свой последний альбом под названием «Unbreakable» Джанет Джексон выпустила в 2015 году.


Татьяна Преображенская
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