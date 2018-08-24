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«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | Сквозит из всех щелей: Ольга Бузова стала неотъемлемой частью жизни россиян

Сквозит из всех щелей: Ольга Бузова стала неотъемлемой частью жизни россиян

Сегодня, 19:01

Теперь под звуки хитов певицы будут даже браки регистрировать.

 

О ведущей «Дома-2» слышали поначалу только те, кто следил за событиями на периметре, но после развода Ольги с футболистом Дмитрием Тарасовым, о ней заговорили даже старушки у подъезда.

Проходя мимо «зарезервированных» представителями старшего поколения лавочек легко можно услышать: «А вы слышали, что Бузова открыла ресторан?». «Да, она еще и хлебозавод прикупила», - откликнутся собеседники. «Сквозит тут из всех щелей», - недовольно пробурчит гипотетический старичок, и окажется не так уж и не прав. Нет ни одной сферы деятельности, которой бы уже легендарная «домоседка» не затронула. На экранах помимо реалити-шоу, ее можно было видеть в сериалах «Универ», «Зайцев+1». Блистала она и на театральной сцене, где заменила Марию Кожевникову в постановке «Шикарная свадьба». Не потому ли Мария нет-нет, да и скажет о знаменитости какую-нибудь пакость.

 

Бузова и модельер, и радиоведущая, и писательница. Ее стремятся заполучить все российские каналы в различные проекты. «Первый канал» пробовал ее в шоу «Бабий бунт», телеканал «Россия-1» приглашал ее участвовать в шоу «Танцы со звездами». Канал «ТНТ» и вовсе считает себя первооткрывателем мега-звезды

Ольга давно пробовала себя на музыкальном поприще – еще с 2011 года, но по-настоящему популярной в этой сфере стала лишь после развода с Тарасовым. Тогда словно плотину прорвало. Ольга стала выдавать «на гора» хит за хитом, клип за клипом, каждый из которых мгновенно взлетал на вершины хит-парадов. Девушка моментально стала самой обсуждаемой персоной шоу-бизнеса. Что бы она ни сказала, ни сделала, ни надела: все становится «новостью» и разлетается, как беляши на вокзале. А если Оля ведет себя скромно, то в игру вступают фанаты. К примеру, сегодня в Новосибирске голосом Ольги Бузовой запел огромный букет. Как выяснилось позднее, цветочную композицию страстная поклонница певицы дефис флористка назвала «Свадебным букетом». Сибиряки тут же выстроились в очередь, чтобы запечатлеться с диковинкой.

 

В Волгограде решили сменить на хиты Бузовой марш Мендельсона. Именно ее песни будут слышать вступающие в брак пары во время обмена клятвами в парке Дружбы «Баку – Волгоград». Жених и невеста могут обменяться первым супружеским поцелуем под звуки «Мало половин» или Wi-Fi. Однако песни будут звучать в живую – на духовых, виолончели или арфе. Доказательством того, что музыкальное творчество Бузовой становится классикой стало объявление в еще одном сибирском городе - Томске. В нем говорится, что репертуар звезды «Дома-2» сыграют виолончелист, альтист и два скрипача в томской филармонии перед входом в БКЗ.

 Уже очень скоро в продажу поступят булочки от Бузовой. Ее подмосковный хлебозавод начнет давать продукцию уже этой осенью. Первыми дегустаторами станут клиенты Ольгиного ресторана BuzFood. Мало-помалу «Бузильда» стала неотъемлемой частью общественной жизни россиян.


Дарья Светозарова
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