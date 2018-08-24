Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Мнения

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

Сюжеты:

Бородина заткнула рот Бузовой в эфире ТНТ Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование Samsung объяснила, почему Galaxy Note 9 – лучший смартфон 51-летний Венсан Кассель окольцевал 21-летнюю модель «Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал Блогер сделал песню в стиле «Кино» к годовщине кончины Виктора Цоя Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву Мусульманку заставили раздеться, чтобы доказать отсутствие взрывчатки в белье Эксперты: Не стоит тратить деньги на Asus Zenfone 5Z Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике Навальный обвиняет Росгвардию в закупке дорогих продуктов «Звонили из 70-х, просили вернуть тачку»: Американцы высмеяли концепт электрокара «Калашникова»
| | «Свободу ежам!»: Волочкову умоляли отпустить и не мучать морского обитателя

«Свободу ежам!»: Волочкову умоляли отпустить и не мучать морского обитателя

Сегодня, 19:13

Балерина показала на видео, из-за кого ее стопа была усеяна черными иголками.

 В аккаунте в соцсети знаменитой российской балерины Анастасии Волочковой появился ролик с морским ежом. Звезда на видео ничего с ним не делала, просто снимала то, как он шевелиться, но поклонники всерьез забеспокоились за животное. Дело в том, что недавно танцовщица во время плавания наткнулась на подобного ежа стопой, и она оказалась усеяна черными иглами. Некоторые фанаты подумали, что балерина хочет совершить вендетту над обидчиком, чтобы отомстить за свою боль и страдания. Пользователи умоляли Волочкову отпустить и мучать морского обитателя.

О камень, усыпанный вот такими чудовищами я ударилась в море стопой...???? Вся подошва была в иголках...???? Морские ежи очень опасны. ???? Как важно, что вовремя была оказана помощь в госпитале. ???????? Эти иголки проникают глубоко.. Будьте осторожны на каменистых пляжах.. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

«Свободу ежам!», «Отпустите бедного ежика обратно в море», «И теперь всю свою оставшуюся никчемную, алкашную жизнь, ты будешь мстить бедным ежатам?», «Отпусти животное!», «Отпусти животное, оно же умрет без воды», - писали комментаторы под видео. Было достаточно людей, которые сочувствовали Волочковой, ведь из-за повреждения ноги ей будет сложнее танцевать, в то время как хэйтеры только злорадствовали случайной травме, иронизировали и радовались страданиям звезды.


Новости по теме
Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру
Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру

Прославленная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз стала объектом активного обсуждения в Сети. На этот раз поклонников балерины не устроила…

Шикарная жизнь: Волочкову одёрнули из-за хвастовства
Шикарная жизнь: Волочкову одёрнули из-за хвастовства

Прославленная российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала своим многочисленным фанатам номер в турецком отеле, где она со своим ухажёром…

Фанаты Волочковой ужаснулись от видео её тренировок
Фанаты Волочковой ужаснулись от видео её тренировок

Поклонники Анастасии Волочковой не раз удостаивались чести лицезреть последствия постоянных занятий балетом, которые она демонстрировала своим фанатам. В этот…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости