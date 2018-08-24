«Свободу ежам!»: Волочкову умоляли отпустить и не мучать морского обитателя

Балерина показала на видео, из-за кого ее стопа была усеяна черными иголками.
В аккаунте в соцсети знаменитой российской балерины Анастасии Волочковой появился ролик с морским ежом. Звезда на видео ничего с ним не делала, просто снимала то, как он шевелиться, но поклонники всерьез забеспокоились за животное. Дело в том, что недавно танцовщица во время плавания наткнулась на подобного ежа стопой, и она оказалась усеяна черными иглами. Некоторые фанаты подумали, что балерина хочет совершить вендетту над обидчиком, чтобы отомстить за свою боль и страдания. Пользователи умоляли Волочкову отпустить и мучать морского обитателя.
О камень, усыпанный вот такими чудовищами я ударилась в море стопой...???? Вся подошва была в иголках...???? Морские ежи очень опасны. ???? Как важно, что вовремя была оказана помощь в госпитале. ???????? Эти иголки проникают глубоко.. Будьте осторожны на каменистых пляжах.. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece
«Свободу ежам!», «Отпустите бедного ежика обратно в море», «И теперь всю свою оставшуюся никчемную, алкашную жизнь, ты будешь мстить бедным ежатам?», «Отпусти животное!», «Отпусти животное, оно же умрет без воды», - писали комментаторы под видео. Было достаточно людей, которые сочувствовали Волочковой, ведь из-за повреждения ноги ей будет сложнее танцевать, в то время как хэйтеры только злорадствовали случайной травме, иронизировали и радовались страданиям звезды.