«Свободу ежам!»: Волочкову умоляли отпустить и не мучать морского обитателя

Балерина показала на видео, из-за кого ее стопа была усеяна черными иголками.

В аккаунте в соцсети знаменитой российской балерины Анастасии Волочковой появился ролик с морским ежом. Звезда на видео ничего с ним не делала, просто снимала то, как он шевелиться, но поклонники всерьез забеспокоились за животное. Дело в том, что недавно танцовщица во время плавания наткнулась на подобного ежа стопой, и она оказалась усеяна черными иглами. Некоторые фанаты подумали, что балерина хочет совершить вендетту над обидчиком, чтобы отомстить за свою боль и страдания. Пользователи умоляли Волочкову отпустить и мучать морского обитателя.

«Свободу ежам!», «Отпустите бедного ежика обратно в море», «И теперь всю свою оставшуюся никчемную, алкашную жизнь, ты будешь мстить бедным ежатам?», «Отпусти животное!», «Отпусти животное, оно же умрет без воды», - писали комментаторы под видео. Было достаточно людей, которые сочувствовали Волочковой, ведь из-за повреждения ноги ей будет сложнее танцевать, в то время как хэйтеры только злорадствовали случайной травме, иронизировали и радовались страданиям звезды.