Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Мнения

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

От редактора

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

 Пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже неоднократно ставилась злопыхателями под сомнение, а…

Сюжеты:

Бородина заткнула рот Бузовой в эфире ТНТ Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование Samsung объяснила, почему Galaxy Note 9 – лучший смартфон 51-летний Венсан Кассель окольцевал 21-летнюю модель «Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал Блогер сделал песню в стиле «Кино» к годовщине кончины Виктора Цоя Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву Мусульманку заставили раздеться, чтобы доказать отсутствие взрывчатки в белье Эксперты: Не стоит тратить деньги на Asus Zenfone 5Z Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике Навальный обвиняет Росгвардию в закупке дорогих продуктов «Звонили из 70-х, просили вернуть тачку»: Американцы высмеяли концепт электрокара «Калашникова»
| | «Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

Сегодня, 18:48

Бывшая участница известной телестройки не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

 

Звезда «Дома-2» диджей Ольга Солнце поделилась в Instagram кадрами с телешоу «Прямой эфир», где она позирует с ведущим Андреем Малаховым. Девушка поблагодарила шоумена и отметила, что он не просто профессионал, а самый человечный человек, который пропускает все Истории «о которых не возможно молчать», через себя.

Кроме того, знаменитость написала, что сегодня уже год как «Прямой эфир» ведет Малахов, шоу с которым видел каждый.

Многие юзеры одобрили пост звезды, однако нашлись злопыхатели, которым удалось задеть диджея критикой. Ольга Солнце невольно втянула Андрея Малахова в грязный скандал, так как резко высказалась в ответ хейтерам.

Героиня скандальной стройки любви написала, что ее шокируют люди, пишущие: «Солнце закатилось», «а ты на #дом2 вернуться не хочешь?». «У вас реализация в этой жизни измеряется количеством попадания рожи в телевизор?», - возмущается Солнце. Она отметила, что такие люди считают, что если человек часто мелькает на ТВ, то он состоялся в жизни и не задумываются, что «на телек попадают из-за скандалов и жизненных передряг».

Ольга заявила, что её, приехавшую из маленького города покорять столицу, знает лично Малахов и они с ним «на телефоне». «Я себя сделала сама и не через постель», - гневно ответила критиканам Солнце.


Татьяна Преображенская
Новости по теме
Отсидевшая за мошенничество звезда «Дома-2» впечатлила внешним видом
Отсидевшая за мошенничество звезда «Дома-2» впечатлила внешним видом

Снимок с Анастасией Дашко, освободившейся из тюрьмы в 2015 году, опубликовала в своем аккаунте Instagram экс-участница телестройки Ольга Солнцева.

Телешоу Малахова «Прямой эфир» назвали программой невоспитанности
Телешоу Малахова «Прямой эфир» назвали программой невоспитанности

 Известный режиссер Алексей Смирнов раскритиковал программу Андрея Малахова «Прямой эфир», которая выходит в эфире «России 1».

Бузову обвиняют в совращении Андрея Малахова
Бузову обвиняют в совращении Андрея Малахова

Ольга Бузова в очередной раз попала в центр общественного внимания. Однако в этот раз разгневанные поклонники Андрея Малахова обвинили певицу в попытках…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости