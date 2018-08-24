«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

Бывшая участница известной телестройки не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

Звезда «Дома-2» диджей Ольга Солнце поделилась в Instagram кадрами с телешоу «Прямой эфир», где она позирует с ведущим Андреем Малаховым. Девушка поблагодарила шоумена и отметила, что он не просто профессионал, а самый человечный человек, который пропускает все Истории «о которых не возможно молчать», через себя.

Кроме того, знаменитость написала, что сегодня уже год как «Прямой эфир» ведет Малахов, шоу с которым видел каждый.

Многие юзеры одобрили пост звезды, однако нашлись злопыхатели, которым удалось задеть диджея критикой. Ольга Солнце невольно втянула Андрея Малахова в грязный скандал, так как резко высказалась в ответ хейтерам.

Героиня скандальной стройки любви написала, что ее шокируют люди, пишущие: «Солнце закатилось», «а ты на #дом2 вернуться не хочешь?». «У вас реализация в этой жизни измеряется количеством попадания рожи в телевизор?», - возмущается Солнце. Она отметила, что такие люди считают, что если человек часто мелькает на ТВ, то он состоялся в жизни и не задумываются, что «на телек попадают из-за скандалов и жизненных передряг».

Ольга заявила, что её, приехавшую из маленького города покорять столицу, знает лично Малахов и они с ним «на телефоне». «Я себя сделала сама и не через постель», - гневно ответила критиканам Солнце.

Татьяна Преображенская