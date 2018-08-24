Павел Астахов стал дедушкой двоих внуков

В семьях сыновей известного политического деятеля родились внуки с разницей в несколько дней.

Известный российский политический и общественный деятель Павел Астахов стал дедушкой своих внуков уже четырежды, о чем сообщают его два сына. Старший сын Антон сообщил прессе, что в его семье и в семье его брата Артема недавно родились наследники с разницей буквально в несколько дней. Друзья и родственники спешат поздравить молодых родителей, а также дедушку, который очень счастлив пополнению. Несмотря на свою занятость, Астахов готов нянчиться с внуками постоянно.

Сам политический деятель говорит, что чувствует себя «многовнучатым дедом», ведь у него уже есть четыре внука. Хлопоты с ними Астахов называет самыми приятными, и желает всем детям статья и здоровья.

Астахов уже в течение 31-года живет в браке с женой Светланой. Ранее он была генеральным продюсером некоторых известных телевизионных проектов при участии супруга. За время адвокатской деятельности Астахов в суде защищал интересы Лады, Дэнс, Сосо Павлиашлвили,, Кристины Орбакайте, Филиппа Киркорова и других звезд шоу-бизнеса.